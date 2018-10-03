Eğitim Fakültesi öğrencileri karma resim sergisi açtı

SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Eğitim Fakültesi Resim İş Öğretmenliği Bölümü öğrencileri, Öğretim Görevlisi Tamer Balıkçı'nın danışmanlığında karma resim sergisi açtı.

CÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Eğitim Fakültesinde açılan sergide konuşan Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Aksu, öğrencilerin yaptığı çalışmaların başarılı olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Tamer Balıkçı da sergi hakkında bilgi vererek, "Sergimiz 2017-2018 eğitim öğretim yılı 2. dönem ikinci sınıf öğrencilerinin yaptığı karma bir sergidir. Bu sergide 100'ün üzerinde yağlı boya ve akrilik resim var. Öğrencilerimiz ilk defa akrilik ve yağlı boya çalışmaları yaptıklarından dolayı birtakım hata ve eksikleri olabilir. Ama çok emek verdiler. Çok güzel bir iş yaptılar. Bunu sizlerin ve sanatseverlerin beğenisine sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından serginin açılışı gerçekleştirildi. Protokol üyeleri ve sanatseverler sergiyi gezdi.

Sergiye, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.