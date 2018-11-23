Eğitim-Bir-Sen'den Öğretmenler Günü mesajı

ANKARA (AA) - Eğitim-Bir-Sen'den 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla "İncelik, anlayış, sevgi, fedakarlık, sabır gerektiren öğretmenlik, ülkemiz ve milletimiz için sadece önemli değil, iddialarımız için de hayati ölçüde değerli bir meslek ve sanattır. Çünkü onlar ruhumuzun işçisi, geleceğimizin de mimarlarıdır." değerlendirmesi yapıldı.

Eğitim-Bir-Sen'den yayımlanan açıklamada, eğitimin, hayatta başarılı olmanın, öğretmenin ise eğitimde başarıyı yakalamanın temel unsuru olduğu belirtildi.

Açıklamada, merkezinden öğretmeni çıkaran eğitim sistemleri ile başarının yakalanamayacağı kaydedilerek, "Her sistem ancak öğretmeni kadar başarılıdır. Bütün varlığı ilimle tanımlayan, bilenle bilmeyeni bir tutmayan, okumayı, beşikten mezara kadar ilim tahsil etmeyi, nerede olursa olsun hikmeti aramayı, alimlere hürmeti emreden bir medeniyetin mensupları olarak, tarih boyunca olduğu gibi bugün de öğretmenlerimize hak ettiği değeri vermeliyiz." ifadeleri kullanıldı.

Öğretmenliğin, ülke ve millet için önemi vurgulanarak, "İncelik, anlayış, sevgi, fedakarlık, sabır gerektiren öğretmenlik, ülkemiz ve milletimiz için sadece önemli değil, iddialarımız için de hayati ölçüde değerli bir meslek ve sanattır. Çünkü onlar ruhumuzun işçisi, geleceğimizin de mimarlarıdır. Öğretmenlerimiz, geleceği emanet edeceğimiz çocuklarımızın zihin dünyalarını şekillendirmek gibi kıymetli olduğu kadar mesuliyet gerektiren ağır, ince bir sanatı icra etmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Öğrencilerin hayata adım attıkları ilk evrede, bilgi, düşünce, eleştirme ve anlayış temellerinin öğretmenler tarafından atıldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Devleti ve milletiyle birlikte güçlü Türkiye'yi inşa etmek, eğitim meşalesini hiç söndürmeden elden ele ve nesiller boyu taşımakla mümkündür. Yetişmiş insanlarının öncülüğünde yolu ilimle aydınlanan bir milletin medeniyet yürüyüşü sekteye uğramaz, engellenemez. Hiç kuşku yok ki milli ve manevi değerlerine bağlı, erdemli nesiller, idealist öğretmenler elinde yetişecektir."