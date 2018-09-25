Eğitim Bir-Sen'de seçim heyecanı

SİVAS (AA) - Eğitim Bir-Sen Sivas 1 Nolu Şube Başkanı İlhan Karakoç, sendikanın 6. Olağan Kongresi'nde yeniden aday olduğunu açıkladı.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda delege adayı tanıtım programında konuşan Karakoç, "Yakın zamanda hayatlarını kaybeden Ali Nacak ve Sadettin Şahin öğretmenlere rahmet diliyorum." dedi.

Sendikanın kurucusu Mehmet Akif İnan ve Sivas'ta il teşkilatını kuranlara tek tek teşekkür eden Karakoç, "Türkiye'nin ve yerelde de Sivas'ın en büyük sivil toplum örgütü olarak 4 bin 453 üye ile salonları dolduran tüm eğitim çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Kuruluşundan bu yana ahde vefanın teşkilatın en önemli ilkesi olduğunu vurgulayan Karakoç, sendikal başarılarının altında bu duygunun gizli olduğunu ifade etti.

Karakoç, Sivas 1 Nolu Şube olarak sendikal anlamda birçok ödül aldıklarını, bu başarıda tüm üyelerin emeklerinin bulunduğunu, yeni başarılara imza atmak için de 3. dönemde de başkanlığa aday olduğunu belirtti.

Eğitim çalışanları arasında birlik ve beraberliği tesis etmek, güçlünün değil haklının yanında yer almak, mazlum ve mağdurların haklarını savunmak için ustalık döneminde de gece gündüz çalışacaklarını ifade eden Karakoç, bu dönemde de ilkeli hizmet anlayışıyla sadece sendikacılık yapacaklarını, öğretmenler odasının sesi olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Karakoç, üyelerin haklarını her platformda savunmaya devam edeceklerini dile getirerek, "Şimdi kucaklaşma zamanı, milletçe birlik olma zamanı. 6 Ekim'deki demokrasi şölenimize tüm üyelerimizi davet ediyor, hizmet yarışında 10 bölgeden aday olan birbirinden değerli tüm arkadaşlara başarılar diliyorum." dedi.

Konuşmaların ardından delege adayları sahneye davet edilerek tanıtıldı.