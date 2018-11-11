Eğitim-Bir-Sen'de Özdemir yeniden başkan secildi

KARAMAN (AA) - Eğitim-Bir- Sen Karaman Şubesi Başkanı Yunus Özdemir, yeniden bu göreve seçildi.

Sendikanın 6. olağan genel kurulu, Piri Reis Kültür Merkezi Toplantı Salonunda yapıldı.

Şube Başkanı Özdemir'in hazırladığı tek listeyle yönetime aday olduğu genel kurulda, Özdemir yeniden başkanlığa getirildi.



Seçimin ardından konuşma yapan Özdemir, tüm katılımcılara teşekkür ederek, kendilerine duyulan güveni boşa çıkarmayacaklarını söyledi.

Genel kurula AK Parti Karaman İl Başkanı Mehmet Er de katıldı.