Eğitim-Bir-Sen Zara'da yıl sonu toplantısı düzenledi

SİVAS (AA) - Memur-Sen'e bağlı Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir -Sen) Zara Temsilciliği tarafından yıl sonu toplantısı düzenlendi.

Cumhuriyet Üniversitesi Tödürge Gölü Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda, ilçede görev yapan öğretmenler bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Zara Kaymakamı Mehmet Sayın, eğitim öğretim döneminin sonunda yapılan toplantıda öğretmenlerle bir araya gelmekten mutlu olduklarını söyledi. Sayın, verimli bir yılın geride kaldığını belirterek, yaz döneminde de öğretmenlerle etkinliklere devam edeceklerini ifade etti.

Eğitim-Bir-Sen Sivas 1 No'lu Şube Başkanı Halil İbrahim Temiz ise sendika olarak haktan ve doğrudan yana olduklarını kaydetti.

Öğretmenler arasında sınıflandırma yapılmasını tasvip etmediklerini vurgulayan Temiz, "Kadrolu, sözleşmeli, ücretli gibi tabirler öğretmenlerimiz için doğru tabirler değildir. Bu mücadelemizde de istediğimiz sona yaklaşırken, yeni bir sözleşme sürecine giriliyor. Biz masaya oturmadan önce her şeyi hazırladık, eksiğimiz yok." dedi.

Zara Milli Eğitim Müdürü Alaeddin Çakmaktaş da programı düzenleyen sendika temsilcilerine teşekkür ederek, "Yaz döneminde aramızdan ayrılacak öğretmenlerimize yeni görev yerlerinde başarılar diliyorum." diye konuştu.

Eğitim Bir Sen Zara Temsilcisi Şükrü Günay ise katılım sağlayan sendika üyelerine teşekkür etti.

Toplantıya, Belediye Başkan Vekili Uğur Gürsoy, ilçe protokolü, okul müdürleri, sendika üyeleri, öğretmenler ve aileleri katıldı.