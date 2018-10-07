Eğitim-Bir-Sen Sorgun İlçe Teşkilatında seçim

YOZGAT (AA) - Eğitim-Bir-Sen Sorgun İlçe Temsilcilisi Mustafa Kaya, yapılan seçimde güven tazeledi.

İlyas Arslan Sinema ve Tiyatro Salonu’nda seçimde tek liste ile aday olan Kaya, yeniden temsilciliğe getirildi.

Seçim sonrası açıklama yapan Kaya, ilçede 500'den fazla üyeye sahip olduklarını, ancak tek adayın bulunmasından dolayı seçime fazla katılım olmadığını söyledi.

Kaya, "Arkadaşlarımıza bana göstermiş oldukları güvenden dolayı teşekkür ediyorum. Eğitim-Bir-Sen Sorgun İlçe Temsilcisi olarak, üyelerimizin haklarını korumak için elimden geleni yapacağım ve sendikamızın daha ileriye gidebilmesi noktasında çalışmaya devam edeceğim." dedi.