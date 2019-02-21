Eğitim-Bir Sen Kırşehir Şubesinden dayanışma toplantısı

KIRŞEHİR (AA) - Eğitim-Bir Sen Kırşehir Şubesi tarafından tanışma ve dayanışma toplantısı düzenlendi.



Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezindeki toplantıda konuşan Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Kırşehir’de görev yaptıkları 10 yıl boyunca herkesin gönlüne girmeye çalıştıklarını belirtti.

Sık sık eğitim camiasıyla bir araya gelerek okulları ziyaret ettiğini hatırlatan Bahçeci, "Vatandaşın dertlerini sıkıntılarını dinleyip, çözüm üretmeye devam ediyoruz. Kırşehir'in dört bir köşesinde çalmadık kapı, sıkmadık el, dokunmadık gönül bırakmadık. Samimiyetimizle 7'den 70'e herkesin gönlüne girmeye çalışıyoruz. Kırşehirimiz için yapacağımız çalışmaları vatandaşlarımızın yanı sıra, eğitim camiasındaki öğretmen ve idarecilere de anlatıyoruz. Şehrimizi on yılda el birliğiyle nasıl daha güzel bir hale getirdiysek, yeni dönemde de yapacağımız projelerle vizyon sahibi yapmak, daha ileri seviyelere taşımak istiyoruz." diye konuştu.

Sendika Şube Başkanı Mehmet Fatih Yavuz ise sendikal faaliyetlerde 25 yılı tamamladıklarını ifade etti.

11 hizmet kolunda ve komisyonlarında 6 binin üzerinde üyesi ile Kırşehir'in en büyük sendikacılık faaliyetini Memur-Sen'in yaptığını vurgulayan Yavuz, "Erdemli bir zeminde, izzetli şerefli ve onurlu bir mücadeleyi savunuyoruz. Sendikacılık adına hak, adalet, emek ve demokrasi mücadelesiyle herkese yardım etmeye gayret ediyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde hayırlı çalışmalar yapmayı Allah bizlere nasip etsin. Memur-Sen Kurucu Genel Başkanı Mehmet Akif İnan ve dava arkadaşlarını rahmet minnet ve şükran ile anıyoruz." dedi.



