Eğitim-Bir-Sen Kırşehir Şubesinde yeni dönem

KIRŞEHİR (AA) - Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Kırşehir Şubesinde, Fatih Mehmet Yavuz başkanlığa seçildi.

Eğitim-Bir-Sen Kırşehir Şubesi Genel Kurulu, Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonunda toplandı.

Mevcut başkan Oktay Cebeci'nin yeniden aday olmadığı genel kurulda, Fatih Mehmet Yavuz ile Mehmet Korkmaz başkanlığındaki listelerle seçime gidildi.

Seçim sonucunda 115 delegenin desteğini alan Yavuz, Eğitim-Bir-Sen Kırşehir Şubesinin yeni başkanı oldu. Genel kurulda diğer başkan adalı Korkmaz ise 41 oyda kaldı.

Yavuz, seçim sonucunun açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada, kendisine destek veren tüm sendika üyelerine teşekkür ederek, sonuçların eğitim camiasına hayırlar getirmesini diledi.