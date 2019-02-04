KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Eğitim Becerileri Eğitici Eğitimi Çalıştayı" başladı.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, eğitim çalıştayında "insan nasıl öğrenir", "nasıl öğretmeliyim" gibi konular konuşuldu.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, programın açılış konuşmasında, Erciyes Üniversitesine araştırma üniversitesi olarak büyük görevler düştüğünü belirtti.

Çalış, eğitimin önemine vurgu yaptığı konuşmasında şunları kaydetti:

"Yeni YÖK kavramı burada önem kazanmaktadır. Yeni YÖK'te, özellikle üniversitelerin farklılaşması konusu çok önemli hale geliyor. Burada genel olarak iki sınıflama yapıldı. Daha doğrusu kalkınma öncelikli üniversitelerin ortaya çıkarılması açısından birincisi araştırma üniversitesi, diğeri ise bölgesel kalkınma odaklı üniversitelerdir. Kalite konusu çok önemlidir. Kalite kavramı içerisinde bu tür faaliyetlerin, eğitimcilerin eğitimi gibi faaliyetlerin çok büyük önemi var. Eğitimlerde eğitim veren öğretim üyelerimizin de kendilerini kontrol etmesi gerekiyor. Kendilerini iyi eğitmeleri gerekiyor. Çünkü eğitim dinamik bir kavram."

Açılış konuşmaların ardından kalite komisyonu sürekli iyileştirme grubu üyelerine, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış tarafından plaket verildi.

Eğitim sunumları ile devam eden çalıştay, yarın sona erecek.