"Egea Seni Piste Çağırıyor" heyecanı Erzurum'a geliyor

İSTANBUL (AA) - Fiat Motor Sporları tarafından Türkiye'nin ezber bozan otomobili Egea Sedan'ın pist versiyonu ile düzenlenen "Egea Seni Piste Çağırıyor" etkinliği Erzurum'daki otomobil tutkunlarıyla buluşuyor.

Fiat'tan yapılan açıklamaya göre, 28 Temmuz Cumartesi günü Erzurum Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Buz Hokeyi Salonu otoparkında saat 08.30'da başlayacak etkinliğe hafta boyunca Fiat Yetkili Bayisi Çimenler Oto'ya gelerek Fiat Egea ile test sürüşü gerçekleştiren kullanıcılar katılabilecek.

28 Temmuz Cumartesi günü Erzurum Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Buz Hokeyi Salonu otoparkında gerçekleşecek aktivitede hafta boyunca Fiat Yetkili Bayii Çimenler Oto'ya gelerek Egea ile test sürüşü yapan otomobil tutkunları kıyasıya rekabet edecek.





- Asfalta özel 180 HP'lik Egea Sedan





Fiat Motor Sporları takım pilotu Fatih Kara'nın öncü aracı ile yer alacağı "Egea Seni Piste Çağırıyor" etkinliğine, geçerli ehliyet sahibi olan ve manuel vites otomobil kullanabilen tüm otomobil severler katılabilecek. Kullanıcılar aktivitede öncelikle güvenli otomobil kullanımının püf noktalarına dair eğitim alacak.

Teorik eğitimi takiben, Fiat Egea Sedan’ın pist yarışlarına özel olarak geliştirilen 1,6 litrelik turbo beslemeli 180 HP'lik versiyonunu deneyimleme fırsatı bulacak. Aktivite sonunda ilk üçe giren katılımcılar podyuma çıkarak, madalya ve sertifikalarını Fiat Motor Sporları Takım Direktörü Koray Kafkas, Fiat Bölge Müdürü Mustafa Cirit ve Çimenler Oto yetkililerinden alacak.



Egea Seni Piste Çağırıyor etkinliklerine ait detaylar "https://motorsporlari.fiat.com.tr/" adresli web sitesinden takip edilebilecek.



Pist yarışları için hazırlanmış Fiat Egea Sedan’da, aerodinamik özellikleri geliştiren, geniş hava giriş ve çıkışlarına sahip tamponlara yer veriliyor. 1.6 litrelik turbo beslemeli dizel motorun gücü 180 HP’ye çıkarılırken, vites oranları kısaltılmış, özel olarak hazırlanan 6 ileri vites kutusuna sahip. Egea Sedan’da, 17 inç boyutunda Speedline alüminyum alaşım jantlar, geliştirilmiş fren sistemi ve ayarlanabilir süspansiyon sistemi de bulunuyor.