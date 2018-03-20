"Egea Seni Piste Çağırıyor" Çanakkale’de

İSTANBUL (AA) - Fiat’ın geçtiğimiz yıl devreye aldığı "Egea Seni Piste Çağırıyor" etkinliği, 2018 yılında da tam gaz devam ediyor. İlk ayağı geçtiğimiz hafta Düzce’de gerçekleştirilen aktivite 24 Mart Cumartesi günü Çanakkaleliler ile buluşacak.

Fiat açıklamasına göre, "Egea Seni Piste Çağırıyor" etkinliği, 2018 yılında da sürüyor. 24 Mart Cumartesi günü, Çanakkale Pazaryeri’nde gerçekleşecek olan aktivitede; hafta boyunca Karahallılar Çanakkale Otomotiv'e gelerek, Egea'yla test sürüşü yapan kullanıcılar kıyasıya yarışacak.

Güvenli otomobil kullanımına dair alınan eğitimin ardından, Fiat Egea Sedan’ın pist şartlarına özel olarak hazırlanan versiyonunu deneyimleme imkânı bulunan Egea Seni Piste Çağırıyor etkinliğinde kullanıcılar, motor sporları dünyasını yakından tanıma fırsatı bulacak.

Egea Seni Piste Çağırıyor aktivitesinde ilk üçe giren katılımcılar podyuma çıkarak, madalyalarını Fiat Motor Sporları Takım Direktörü ve pilotları ile Karahallılar Çanakkale Bayi yetkililerinden alacak. Yıl boyunca https://motorsporlari.fiat.com.tr/ adresli web sitesinden takip edilebilecek olan Egea Seni Piste Çağırıyor etkinlikleri, Türkiye'nin farklı şehirlerine uğrayarak tüm hızıyla devam edecek.





- Asfalta özel 180 HP'lik Egea Sedan







Pist kullanımı için özel olarak Tofaş’ta geliştirilen Fiat Egea Sedan'da, aerodinamik özellikleri geliştiren, geniş hava giriş ve çıkışlarına sahip tamponlara yer veriliyor. 1.6 litrelik turbo beslemeli dizel motorun gücü 180 HP'ye çıkarılırken, vites oranları kısaltılmış, özel olarak hazırlanan 6 ileri manuel şanzımanla donatılıyor.

Pist kullanımına özel Egea Sedan'da, 17 inç boyutunda Speedline alüminyum alaşım jantlar, geliştirilmiş fren sistemi ve ayarlanabilir süspansiyon sistemi de bulunuyor.

