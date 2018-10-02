"Egea Gençler Kupası" heyecanı Körfez'de yaşandı

İSTANBUL (AA) - "Egea Gençler Kupası"nın TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen üçüncü ve dördüncü ayakları kıran kırana bir mücadeleye sahne oldu.

Fiat'tan yapılan açıklamaya göre, marka, otomobil sporlarını büyük kitlelerle buluşturmak ve gençlerin motor sporlarını yakından tanımasına imkân tanımak adına faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.

TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde, Türkiye Pist Şampiyonası dördüncü ayak yarışları kapsamında koşulan "Egea Gençler Kupası" üçüncü ve dördüncü yarışları kıran kırana bir mücadeleye sahne oldu.

"Egea Gençler Kupası"nın 30 Eylül Pazar günü düzenlenen üçüncü yarışında kazanan Hasan Tansu oldu. Kupanın aynı gün düzenlenen dördüncü yarışında ise Buğra Can Kılıç liderlik koltuğuna oturdu.

"TOSFED Yıldızını Arıyor" final elemelerinin de gerçekleştirildiği hafta sonu, yarış severler tarafından büyük ilgiyle karşılandı.









- İstanbul Rallisi 20-21 Ekim'de





Egea Gençler Kupası'nda dereceye giren pilotlar, kupalarını podyumda Fiat İş Birimi Direktörü Altan Aytaç ve Motor Sporları Takım Direktörü Koray Kafkas’tan aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fiat İş Birimi Direktörü Altan Aytaç, "Egea Gençler Kupası"nda yarışan pilotların başarılı performanslarından ötürü tüm Fiat Motor Sporları ekibi ve kendisinin duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de ülkemizde otomobil sporlarının gelişimine ön ayak olmaya devam edeceğiz. Fiat Motor Sporları olarak tüm etkinliklerimize devam ederek; geniş kitlelerle buluşacak, gençlere destek vermeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Fiat Motor Sporları Takım Direktörü Koray Kafkas ise Fiat Motor Sporları olarak ana hedeflerinin yeni pilotlar yetiştirmek olduğunu belirterek, "Genç sporculara destek vermek işimizin en değerli kısmı. Bu yıl, üçü TOSFED adına olmak üzere, toplam altı genç pilotumuz, takım pilotlarımızın desteği ile geliştirilen otomobillerle profesyonelce yarışıyor. Önümüzdeki dönemde daha fazla sayıda gencimizi Fiat markası ile yarıştırmayı hedefliyoruz." bilgisini verdi.



Türkiye Ralli Şampiyonası ve Türkiye Pist Şampiyonası kapsamında gerçekleştirilen "Egea Gençler Kupası", 20-21 Ekim'de düzenlenecek İstanbul Rallisi ile devam edecek.

