Ege Yapı'dan Çekmeköy'e 110 milyon liralık yeni proje

İSTANBUL (AA) - Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, yeni projelerini Çekmeköy’de, 110 milyon liralık yatırımla yaklaşık 19 bin metrekare alan üzerinde geliştirdiklerini belirterek, "169 ila 321 metrekare arasındaki 3+1, 4+1 veya 5+1 tipi dairelerin her birinde müstakil bahçe kullanımı ya da geniş terasları bulunacak." dedi.

Kabadayı, Ege Yapı olarak iki yıl önce açıkladıkları 2,5 milyar TL’lik yatırım zincirinin dördüncü halkası olan ÇamlıYaka Konakları projesinin detaylarını düzenlenen basın toplantısıyla paylaştı.

Kabadayı, projeleri geliştirirken daire planı, otopark, peyzaj gibi fonksiyonları tasarlamanın yanı sıra bulundukları semte katma değer sağlamayı ve ailelerin yaşam kalitesini arttırmayı hedeflediklerini söyledi.

Hali hazırda devam eden ve planlaması süren projelerin özgün ve fonksiyonel mimarisi, sosyal ve kültürel olanakları, akıllı mühendislik çözümleri ile sektörde fark oluşturduklarını aktaran Kabadayı, "Bizler de müşterilerimizden gördüğümüz ilgi ve güçlü finansal yapımız ile yeni yatırımlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde başta İstanbul olmak üzere diğer şehirlerimizde de yüksek katma değerli yatırımlarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

ÇamlıYaka Konakları’nın İstanbul’un en huzurlu yaşam bölgelerinden Çekmeköy’ün merkezinde, çam ormanlarının hemen yanı başında, şehirden uzaklaşmadan doğayla iç içe, lüks bir yaşam sunacağını vurgulan Kabadayı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özgün bir mimariye sahip, az katlı, yüzde 75 yeşil alanıyla çam ormanlarının yanında, müstakil bahçeli ve teraslı evlerden oluşan, içerisinde üst segment markaların yer alacağı ticari alanlar ve sosyal alanları ile bu bölgede fark oluşturmayı hedefliyoruz. ÇamlıYaka Konakları’nın lüks site hayatını villa konforundaki evlerde yaşamak isteyenler için en doğru adres olacağına inanıyoruz."





- "46 konut ve cadde mağazaları yer alacak"





İnanç Kabadayı, yeni projelerini Çekmeköy’de, 110 milyon liralık yatırımla yaklaşık 19 bin metrekare alan üzerinde geliştirdiklerini ifade etti.



Kabadayı, projenin sadece 4’er katlı bloklarda 46 konut ve cadde mağazalarından oluştuğu bilgisini vererek, "169 ila 321 metrekare arasındaki 3+1, 4+1 veya 5+1 tipi dairelerin her birinde müstakil bahçe kullanımı ya da geniş terasları bulunacak." dedi.

Sosyal yaşam açısından da zengin bir konsepte sahip olacak ÇamlıYaka Konakları’nda, günlük ihtiyaçların karşılanabileceği alışveriş caddesinden restoran ve kafelerine, spor merkezinden açık havuzlara, yürüyüş parkurlarından bisiklet yollarına kadar rengarenk bir yaşam başlayacağını aktaran Kabadayı, şunları kaydetti:



"Çocuğunun açık havada yeşillikler arasında arkadaşlarıyla oynamasını isteyen aileler için açık hava oyun parkları projemizde yerini aldı. Ayrıca ÇamlıYaka Konakları, çocukların sosyal hayatının yanında onların eğitim hayatını da düşünüyor. Anaokulundan üniversiteye kadar, birbirinden başarılı eğitim kurumları projemizin yanı başında bulunuyor."



Kabadayı, hızlı ve planlı bir şekilde kentleşen ancak İstanbul’un dört mevsim doğayla iç içe kalmayı başarmış ayrıcalıklı bölgelerinden biri olarak göze çarpan Çekmeköy’de yükselecek ÇamlıYaka Konakları’nın yaşam kalitesine önem veren insanlar tarafından tercih edileceğini söyledi.



ÇamlıYaka Konakları'nın, Kavacık ve Ümraniye Plazalar bölgesine yakın ve kolay bir ulaşıma sahip olduğunu dile getiren Kabadayı, şu bilgileri verdi:

"Kuzey Marmara Otobanına olan direkt ulaşımı sayesinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden İstanbul’un iş merkezleri Levent ve Maslak’a da rahat bir erişim imkânı sunuyor. ÇamlıYaka Konakları ayrıca Şile Otobanına 4 dakika, inşa edilen Bostancı-Dudullu ve Üsküdar-Sultanbeyli metro hatlarına yaklaşık 7 dakika, Buyaka AVM, Meydan AVM veya IKEA gibi alışveriş alanlarına yaklaşık 12 dakika, inşa edilen Ataşehir Finans Merkezi’ne 20 dakika ve Sabiha Gökçen Havalimanı’na ise 30 dakika mesafeye sahip."

Kabadayı, projeyi yaklaşık iki yıl sonra teslim edeceklerini belirterek, "ÇamlıYaka Konakları’nda lansmana özel metrekare fiyatlarını 14 bin TL olarak belirledik. Bu çerçevede yine lansmana özel bir finansman kampanyası ile böylesi özlem duyulan yaşamın bir parçası olmak isteyenleri, ÇamlıYaka Konakları’nın satış ofisini ziyaret ederek projeyi ve yükseleceği ambiyansı görmelerini arzu ediyoruz." şeklinde konuştu.





- "Ülkemize yatırımlarımıza devam ediyoruz"





Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kabadayı, Türkiye ekonomisi ve gayrimenkul sektörünün güçlü bir şekilde ilerlemeye devam ettiğini belirterek, "Türkiye'nin geleceğine güvenen firmalar olarak ülkemize yatırımlarımıza aynı kararlılık ve azimle devam ediyoruz." dedi.

Kabadayı, ÇamlıYaka Konakları'nın ortak girişim projesi olduğunu aktararak, dairelerin kat yüksekliğinin net 3 metre olduğu bilgisini verdi.

En düşük dairenin peşin alımda 2 milyon 100 bin liradan başladığını ve 4 milyon liraya kadar farklı fiyatların bulunduğunu kaydeden Kabadayı, aidat metrekaresinin ise 6-7 lira olarak öngörüldüğünü söyledi.

Kabadayı, ÇamlıYaka Konakları'nı şu an sadece iç pazara açtıklarını dile getirerek, "Tamamen iç pazardaki taleple projemizin satışını tamamlayacağımızı öngörüyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.







- "Daha organik bir tasarım düşündük"





ÇamlıYaka Konakları projesinin mimarı Sabri Paşayiğit ise yüksek kalite yaşam standartlarına hitap edebilecek bir proje olarak düşündükleri ÇamlıYaka Konakları projesinde çevreyle uyumlu, doğadan rol çalmayan, aksine onu öne çıkaran bir proje tasarlamak istediklerini anlattı.

Toplam 11 adet konut bloğunda geleneksel ve modernin birleştiği bir anlayışla hareket ettikleri projede, teras ve geniş cam kullanımına önem verdiklerini aktaran Paşayiğit, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kullanıcıların evin içinde bile dışarıyı hissedebilecekleri bir ortam oluşturmak istedik. Bloklar yatay yapılaşmaya uygun olarak 3’er ve 4’er katlı olarak tasarlandı. Konut kullanımının yanı sıra, günlük ihtiyaçların karşılanabileceği sosyal donatı alanlarını da düşündük. Alanda yerleşen ticari ve ofis kullanımları sayesinde, projenin kompakt ve kendi kendine yeten bir proje olmasını hedefledik.

Kırıklı formlar kullandığımız konut birimleri ile daha organik formları tercih ettiğimiz ticaret ve ofis bloklarını doğadan ilham alan bir mimariyle tasarladık. Cephelerinde doğal taş kaplamalar ve ahşap güneş kırıcılar kullandığımız projede, peyzajda da su ve su bitkilerinin iç içe geçtiği, dinlenme ve oturma mekânlarını içine alan daha organik bir tasarım düşündük."







- Tanıtım fırsatları







Verilen bilgiye göre, çam ormanlarının yanı başında yüzde 75’i yeşil alan olarak tasarlanan proje, yüksek yoğunluktaki ormanların getirdiği huzur ile şehirden uzaklaşmadan doğaya yakınlaşmayı vadediyor.

ÇamlıYaka Konakları, tanıtıma özel peşin ödeme seçenekleri ile birlikte 24 aya kadar yüzde 0 faiz, 120 aya varan kredi imkânına sahip olacak.