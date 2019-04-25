Ege Bölgesi'nin en büyük camisinin yapımı sürüyor

İZMİR(AA) - İzmir'e birçok eser kazandıran merhum Nevvar ve Salih İşgören çiftinin kendi isimleriyle kurduğu vakıf tarafından yaptırılan ve aynı anda 15 bin kişinin ibadet edebileceği caminin kaba inşaatının yüzde 90'ı tamamlandı.

Vakıf kurucusu Salih İşgören'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Başbakanlığı döneminde cami yaptırma sözü vermesinin ardından çalışmalarına başlanan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün fenni mesul olduğu hayırseverlerin ismini taşıyan Nevvar-Salih İşgören İzmir Ulu Cami inşaatında çalışmalar devam ediyor.

Yapılan protokol gereği kaba inşaatını vakfın üstlendiği cami için Konak ilçesi Mersinli bölgesinde 20 bin metrekarelik alanda ilk kazma 2017 yılının Ağustos ayında vuruldu.

Gece gündüz 120 işçinin çalıştığı cami inşaatında 20 ay sonra kaba inşaatın yüzde 90'ı tamamlandı.

Osmanlı ve modern mimari izlerini taşıyan cami, 43 metre kubbe genişliğinin yanı sıra 92 metre uzunluğunda 4 minareye de sahip olacak. Cami, kaba inşaatının tamamlanmasının ardından yapılan protokol gereği Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilecek.

"15 bin kişi aynı anda ibadet edebilecek"

İnşaat alanında devam eden çalışmalarla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Nevvar-Salih İşgören Vakfı Genel Sekreteri Mahir Dinç, vakıf olarak hayırsever çiftin ismini taşıyacak kentteki en büyük camiyi yapmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

İzmir'e birçok eserler kazandıran Nevvar-Salih İşgören çiftinin yaşarken bu projeye çok önem verdiğini belirten Dinç, şöyle konuştu:

"Söz konusu Nevvar-Salih İşgören adı olunca her projede olduğu gibi yine halkın yararını önemsiyoruz. İzmir'in böyle bir ulu camiye ihtiyacı vardı, aynı anda yaklaşık 15 bin kişinin bayram ve cenaze namazını bir arada kılabileceği bir cami olacak. Camimiz 43 metrelik kubbe çapıyla Türkiye, Orta Doğu ve Balkanlar'ın kubbe çapı en büyük camisi olma konumunda. 20 aylık süreçte vakıf olarak üstlendiğimiz kaba inşaat imalatlarının yüzde 90'ı tamamlanırken, kalan bölümün 3-4 ay içinde bitirilmesi hedefleniyor. Vakfımız birleştiriciliği, inanca saygısıyla bilinen İzmir'e güzel bir eser kazandırmanın sorumluluğuyla yeni bir esere imza atıyor."

"Projede 60 bin metreküp beton kullanıldı"

Projenin mühendislerinden Onur Çetin ise hayırsever Nevvar ve Salih İşgören çiftinin ismine yakışır bir cami inşaa etmek için çok özen göstçerdiklerini söyledi.

Kubbe ve minarede inşaa çalışmalarının devam ettiğini anlatan Çetin, "Bugüne kadar inşaatımızda 60 bin metreküp beton ile 10 bin ton demir kullanıldı. Bunun dışında zemin iyileştirme çalışmaları için 42 bin metre uzunluğunda fore kazık ile 13 bin metre uzunluğunda jet grout kullanıldı." dedi.