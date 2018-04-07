EGD, başarılı ekonomi basınını 10. kez ödüllendirecek

İSTANBUL (AA) - Ekonomi Gazetecileri Derneği'nin (EGD) 10. Ekonomi Basını Başarı Ödülleri'ne müracaatlar başladı.

EGD'den yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom'un ana sponsorluğunda, İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) katkılarıyla düzenlenen 10. Ekonomi Basını Başarı Ödülleri'nin töreni ise 6 Haziran'da İTO Vakfı Cemile Sultan Korusu'nda düzenlenecek.

Adaylar, en iyi haber, en iyi söyleşi, en iyi araştırma haberi, en iyi köşe yazarı, en iyi ekonomi programı, yerel basın ve jüri teşvik ödüllerinin verileceği yarışmaya, 2017 Mart-2018 Mart sonu döneminde yayımlanan çalışmalarıyla katılabilecek.

Her kategorinin kazananlarına birer cumhuriyet altınının hediye edileceği yarışmada, ayrıca Jüri Özel Ödülü ve Türk Telekom Özel Ödülü de verilecek.

Ödüllere aday olan yazılı basın, televizyon ve radyo çalışmalarının ad soyad, iletişim bilgileri, yarışmak istenilen kategori belirterek "ekonomiodulleri@gmail.com" adresine gönderilebilmesi gerekiyor. Aday çalışmalar dernek merkezine (İstiklal Cad. No:22 K:2 Beyoğlu/İstanbul) bir CD'de elden veya postayla da teslim edilebilecek.

Derneğin, bu yıl 10'uncusunu düzenlediği Ekonomi Basını Başarı Ödülleri yarışmasına başvurular 24 Nisan'a kadar yapılabilecek.

