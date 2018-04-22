EGC'nin Medya Başarı Ödülleri'nin sahipleri belirlendi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Gazeteciler Cemiyetinin (EGC) her yıl düzenlediği Medya Başarı Ödülleri'nin sahipleri belli oldu.
EGC'den yapılan açıklamaya göre, basın ve yayın mensuplarının mesleki başarılarını ödüllendirmek amacıyla düzenlenen yarışmada medya mensuplarının 2017 yılını kapsayan eserleri arasında değerlendirme yapıldı.
Değerlendirme sonucu ödüle layık görülen gazeteciler şunlar:
"Haber dalı: Çağlar Özyazıcı, Gökhan Koçal, Kemal Atlan. Fotoğraf dalı: Selin Uz, Onur Şentürk. Söyleşi dalı: Tuğba Koçal, Ayşegül Hümmet, Meltem Karakaş. Sayfa düzeni dalı: Emine Çiftçi Avcı. TV haber dalı: Abdullah Bayraktar, Hüseyin Sümer. TV program dalı: Muharrem Esen, Emine Girgin."