EGC'nin Medya Başarı Ödülleri'nin sahipleri belirlendi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Gazeteciler Cemiyetinin (EGC) her yıl düzenlediği Medya Başarı Ödülleri'nin sahipleri belli oldu.EGC'den yapılan açıklamaya göre, basın ve yayın mensuplarının mesleki başarılarını ödüllendirmek amacıyla...