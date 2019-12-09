Edirne'de zırhlı aracı kışladan çıkartan darbeci Arı'ya müebbet hapis cezası verildi

EDİRNE (AA) - Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde rol oynayan darbeciler cezasız kalmadı.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in darbe talimatının ardından oluşturulan sözde "yurtta sulh konseyi" listesinde adı "Edirne sıkıyönetim komutanı" olarak geçen eski tuğgeneral Hidayet Arı da cezalandırılan isimler arasında yer aldı.

İddianameye göre Arı, darbe girişiminden bir gün önce Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, firari albay Uzay Şahin ve eski binbaşı Mehmet Murat Çelebioğlu ile tugay komutanlığının resmi konutunda buluştu.

Daha sonra Edirne'ye dönen Arı, 15 Temmuz akşamı için yapılan görev dağılımını eski 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı tuğgeneral Bekir Koçak'a aktardı ve saat 03.00'te harekete geçileceğini söyledi.

Darbe girişiminin planlanan saatten önce başladığını, eski İstanbul 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Özkan Aydoğdu'dan öğrenen Arı, soluğu karargahta aldı. Karargahta eski kurmay yarbay Ramazan Altun ve eski binbaşı Ekrem Tekinaslan ile buluşan Arı, darbe girişimi faaliyetlerine başladı.

Arı, 15 Temmuz günü, astlarına emir vererek üstlerinin kalkışmaya katılmamaya yönelik emirlerine uymadı. 15 Temmuz gecesi kışladan askeri zırhlı aracın çıkmasına izin veren Arı, polis ekipleri tarafından aracın önünün kesilmesi üzerine aracı geri çekmek zorunda kaldı.

"HTS" kayıtları gerçeği ortaya çıkardı

Hidayet Arı, cep telefonu görüşme kayıtlarına göre, ilk olarak saat 19.33'te darbe girişiminin İstanbul ayağını yöneten eski İstanbul 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Özkan Aydoğdu ile görüştükten sonra 20.43'te karargah binasına geldiği, daha sonra da yine darbe girişiminin aktif isimlerinden firari eski albay Uzay Şahin (saat 20.49) ve "Yurtta Sulh" WhatsApp grubunun kurucusu eski binbaşı Mehmet Murat Çelebioğlu (saat 20.54) ile görüşmeler yaptı.

Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesince eski Tuğgeneral Arı'ya "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçundan müebbet hapis cezası verildi. Yerel mahkemenin hükmü, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesince onandı.