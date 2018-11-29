Edirne'de selin ardından temizlik çalışmaları başladı

EDİRNE (AA) - Edirne merkezine dün 65 yılın ardından en yüksek düzeyde yağış düştü.

Metrekareye bir günde düşen 130 kilograma yakın yağışın çekilmesi sonrası su dolan bodrum ve 1. katlarda manzara ortaya çıktı.

Vatandaşlar yağmurdan sonra geriye kalan çamuru temizlemeye başladı, bazı dairelerdeki sular da motopomp yardımıyla tahliye ediliyor.

Hastaneden sular çekildi

Kocasinan Mahallesi'nde acil servisinin tavanına kadar su dolan hastanede de suların çekilmesi sonrası durum ortaya çıktı. Hastane yatakları, cihazlar çamur içinde kalırken malzemeler kullanılamaz hale geldi

Temizlik çalışmalarının başlayacağı hastanede sağlık hizmeti verilemiyor. Aynı mahallede bulunan 112 İstasyonu'nda da sağlık çalışanları temizlik çalışmalarına başladı.

Yeni aracı sular altında

Araçlarına su dolan vatandaşlar da araçlarını sanayideki tamircilere çekti. Arızalanan araçların tamirine başlandı. Birçok araç sahibi servislere başvurdu.

Kocasinan Mahallesi'nde park ettiği otoparkın su dolması sonucu 4 ay önce aldığı otomobili su altında kalan Filiz Birtane, "Gelip gelip duruma bakıyorum. Otomobilimi 4 ay önce almıştım. Bu çağda yazıktır, günahtır." dedi.

Bazı binalarda elektrik yok

TREDAŞ İl Müdürü Alpay Karaer, AA muhabirine, risk oluşturmaması adına bazı binalara enerji geçişini durdurduklarını söyledi.

Kocasinan Mahallesi'nde yaklaşık 100 binada enerji kesintisi olduğunu ifade eden Karaer, "Binaların bodrum katları su dolu olunca, elektrik geliş yerlerinin birçoğu da bu bodrum katlarında olunca risk oluşmaması açısından güvenlik noktasında enerji kesintisine gittik. Suların çekilmesi sonrası ve kontrollerimiz ardından enerji vereceğiz. Bölgenin bugün büyük bölümüne enerji verilecek." bilgisini verdi.

Selden etkilenen okullar temizleniyor

Dün yaşanan yoğun sağanak sonrası Edirne'nin girişinde yer alan özel okulların bazılarının spor salonu, yemekhanesi ve dersliklerinde su birikti.

Biriken sular pompalarla tahliye edilirken selden etkilenen okullarda bugün ve yarın eğitime ara verildi. Yeniden eğitime hazırlanan okullarda yöneticiler ve çalışanlar çaba gösteriyor.

Edirne Bahçeşehir Okulu Müdürü Mahmut Boztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Edirne'de bir doğal afet yaşandığını belirti.

Dersliklerde bir sorun olmadığını anlatan Boztürk, "Dersliklerimizde ve okulumuzda zarar gören bir durumumuz yok. Ancak bu bölgedeki özel okullardan bazılarının büyük zarar görmesi nedeniyle valilikçe yapılan denetimin ardından okullarımız güvenlik bakımından tatil edildi." diye konuştu.

Safir Okulları Müdürü Bahattin Erel ise valilik kararıyla okulun tatil edildiğini belirterek, "Dün Edirne 'de büyük bir afet yaşadık. Bu nedenle okulda su basan yerlerin tahliyesi ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Büyük bir zararımız yok ancak alt katlarımız su altında olduğu için okulumuz eğitime uygun değil. Tahliye işlemine devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

Edirne Valiliği tarafından kentteki 4 özel okul ve 1 kreşte eğitime iki gün süreyle ara verilmişti.