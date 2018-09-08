Edirne'de FETÖ operasyonu: 2 gözaltı

EDİRNE (AA) - Edirne'de haklarında yakalama kararı bulunan FETÖ şüphelisi 2 kişi hücre evinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hücre evlerine ilişkin çalışmalar kapsamında bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında arama kararı bulunan ve ByLock kullanıcısı olan H.İ.Y ve eşi V.Y yakalandı.

Evde bulunan dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinin alınması için Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Muhabir: Hakan Mehmet Şahin