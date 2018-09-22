Edirne'de 'Bulgar Bayramı' hareketliliği yaşandı

EDİRNE (AA) - "Bağımsızlık Günü" kutlamaları kapsamındaki resmi tatili fırsat bilen Bulgar vatandaşları, tatil ve alışveriş rotalarını sınır komşusu Edirne'ye çevirince kentte hareketlilik yaşandı.

Bulgarların 22 Eylül'de kutlamaya başladığı "Bağımsızlık Günü" kapsamında ülke genelinde 3 gün resmi tatil ilan edildi.

Bunu fırsat bilen Bulgar turistlerin geldiği Edirne'de yoğunluk yaşanıyor. Başta tarihi çarşıları, alışveriş merkezlerini ve restoranları dolduran Bulgar turistler, kent ekonomisine olumlu bir etki yaptı.

Edirne’yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar, bayramlarını kutlamak için kente gelen Bulgarların Edirneli esnaflara ticari bayram yaşattıklarını söyledi.

Kentte turizm yoğunluğu yaşandığını belirten Dinar, "Bağımsızlık günlerini Edirne'de tatil yaparak kutlamak isteyen Bulgar komşularımız kentimize akın ediyor. Edirne şu anda çok kalabalık. Selimiye başta olmak üzere kültürel ver tarihi yerleri gezen Bulgarlar, alışverişlerini yapıyor ve ardından restoranlara gelip kentin simge yiyeceği tava ciğer tüketiyorlar. Bulgarlar, kent ekonomisine çok güzel bir katkı yapıyorlar. Edirneli esnaf ticari bayram yapıyor." ifadelerini kullandı.

"Esnafın yüzü gülüyor"

Edirne Tarihi Ali Paşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış, bereketli bir hafta sonu geçirdiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"İşlerimiz şu anda çok iyi. Bulgaristan'da kutlanan bayramdan dolayı 3 günlük bir resmi tatil var. Tatili Edirne'de geçirmek isteyen komşularımız güzel bir hareketlilik oluşturdular. Bulgaristan'dan gelen binlerce ziyaretçi şu anda Edirne'yi canlandırmış durumda. Oteller tamamen dolu, çarşılarımız hareketli aynı şekilde restoranlar dolu. Edirne ekonomisine çok güzel bir katkı oldu. Neredeyse bayram öncesi arefe günleri yaşanan yoğunluk gibi bir hareketlilik mevcut. Bu da esnafın yüzünü güldürüyor."