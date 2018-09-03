Edip Akbayram Konseri ile 5. Geleneksel Halk Şenliği Sona Erdi

Akbayram’ı dinlemek için gelenler saatler öncesinden Cumhuriyet Meydanı’nı doldururken, Edip Akbayram, ‘Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz’ şarkısıyla sahneye çıktı. Binlerin eşlik ettiği şarkının ardından Akbayram, kalabalığı, ‘Eşkıyaların olmadığı, ölümlerin yaşanmadığı bir Türkiye ve dünya özlemi ile selamlıyorum dedi.

Ünlü sanatçı Edip Akbayram, 70 yaşında dede olduğunu ve bu mutluluğu yaşamasına sebep olan kızı Türkü’ye teşekkür etti. Daha sonra birlikte bir birinden güzel şarkılar seslendirdiler. Belediye Başkanımız İsmet İnce, yaptığı konuşmada”Hoş geldin en küçük Avanoslu Lavin, sana bir mektubumuz var, mutlu bir dünya diliyoruz senin için” dedi. Belediyemizin projesi kapsamında yeni doğan bebekler için hazırlatılan “Hoş Geldin En Küçük Avanoslu” paketini de Türkü Akbayram’a verdi.

Üç gün süren ve Sebahat Akkiraz, Nurettin Rençber gibi ünlü sanatçılarımızın sahne aldığı konser etkinliklerimiz, Edip Akbayram’ın muhteşem konseri ile sona erdi. Belediye Başkanımız İsmet İnce, günün anısına Edip Akbayram’a Avanos el sanatı ürünlerinden oluşan hediye takdim etti.