Eczacılar için güncel kadın sağlığı bilgi platformu

ANKARA (AA) - Türk Eczacılar Birliği (TEB) ve Bayer'in iş birliğiyle eczacıların kadın sağlığı hakkında güncel bilgilere ulaşabilmesi amacıyla "Kadın Sağlığı Akademi Platformu" hazırlandı.

TEB Başkanı Erdoğan Çolak, platformun tanıtımı dolayısıyla düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, kadın sağlığı konusunda toplumsal bilincin istenen seviyede olmadığını söyledi.

Toplumun sağlık okuryazarlığının ilkokul 2 seviyesinde kaldığını, okuma yazma bilmeyen kadın nüfus oranının erkeklerden 5 kat fazla olduğunu belirten Çolak, kadın sağlığı konusunda kolektif bilinç oluşmasının önemini vurguladı.

Modern aile planlaması yöntemlerine başvuru oranının yüzde 47'de kaldığını aktaran Çolak, Bayer ile ortaklaşa geliştirdikleri Kadın Sağlığı Akademisi Projesi'ni kıymetli bulduğunu dile getirdi.

Çolak, kadın sağlığı alanında eczane merkezli çalışmaların etkisine inandığına değinerek Çolak, şöyle devam etti:

"Bizler, eczacıları 'halka en yakın sağlık danışmanı' olarak tanımlıyoruz. Kadınlar eczaneye sıklıkla başvuruyor ve doğum kontrol yöntemleri, gebelikte ilaç kullanımı, gebelikte beslenme, üreme sağlığı gibi pek çok konuda eczacıya danışıyor. Projemizde de kadın sağlığı konusunda ilk danışılan merkezlerden birisi olan eczacıların konuya ilişkin bilgilerini tazelemesini hedefledik. Eğitim programının akademisyen, jinekolog ve eczacılar tarafından oluşturulduğu projeyle 25 binden fazla eczacımıza uzaktan eğitim yoluyla ulaşmayı amaçlıyoruz. Güncel ve güvenilir bilgilerin yer aldığı eğitimlerimizin kadın sağlığı konusunda toplumun bilinçlenmesine katkı sağlayacağına inanıyorum. Eczacılarımız projede yer alan eğitimlerle bilgilerini tazeleyecek, üreme sağlığı alanındaki gelişmelerden ivedilikle haberdar olacak, danışanlarına güvenilir bilgilerle hizmet sunacak, toplum sağlığına daha fazla katkıda bulunacak."

Projenin hayata geçmesi için 2 yıl boyunca çalıştıklarına dikkati çeken Çolak, "Çünkü kadın sağlığına yapılan her yatırım, hem insan gücü hem de maliyet anlamında, toplumun geleceğine yapılan yatırımdır diye düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Çolak, eğitimlerin "www.kadinsağliğiakademi.com" adresinden verileceğini kaydetti.

- "Eczacılar, çok önemli danışma merkezlerinden bir tanesidir"

Bayer Kadın Sağlığı Pazarlama Müdürü Pelin İçil ise sosyal sorumluluk faaliyetleri çerçevesinde, tüm dünyada üreme sağlığı konusundaki eğitimlere destek verdiklerini aktardı.

Son dönemde teknolojinin verdiği olanakları da kullanarak, sağlık alanında mekan sınırlarını ortadan kaldıran yeniliklere imza attıklarını vurgulayan İçil, "Bayer olarak 2014'te hayata geçirdiğimiz Kadın Sağlığı TV ile şu ana kadar 3 milyondan fazla kadın, başkalarına sormaktan çekindiği infertilite, gebeliğe hazırlık, adet dönemi, menopoz gibi A'dan Z'ye kendilerini yakından ilgilendiren tüm konularda hekimlerine canlı olarak danışma ve cevaplarını anında alma olanağı buldu. Bu projemiz ulusal ve uluslararası pek çok ödüle de layık görüldü." dedi.

Araştırmaların kadınların, eczanede üreme sağlığıyla ilgili konular gündeme geldiğinde diyalog kurmaktan çekindiğini gösterdiğini belirten İçil, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Oysa eczacılar, kadınları doğru yönlendirebilecek, sorularına cevap verebilecek ve gerekli durumlarda hekime yönlendirebilecek, çok önemli danışma merkezlerinden bir tanesidir. Türk Eczacılar Birliği ve Bayer'in iş birliği ile hazırlanan Kadın Sağlığı Akademi Platformu ile 25 binden fazla eczacının kadın sağlığı konusunda bilgi düzeyinin artırılmasını hedefliyoruz."

İçil, eczacıların, platformu yoğun zamanlarına uygun şekilde kullanabileceklerini vurgulayarak, "Kullandığımız teknolojiyle, eczacılarımız istedikleri mekanda, istedikleri konuları önceliklendirerek bilgi ihtiyaçlarını karşılayabilecek, hatta ihtiyaca göre ek konuları talep edebilecekler." dedi.