"Ecdadımızın bize bıraktığı yüksek şuuru hatırlatacağız"

ANKARA (AA) - EDA ÖZDENER - Vakıflar Genel Müdürü Dr. Adnan Ertem, "Vakıf Haftası boyunca, karşılık beklemeden yalnızca Allah yolunda, yalnızca Allah rızasını kazanmak, hayır yapmak için vakıflar kuran ecdadımızı ve onların bize bıraktığı bu yüksek şuuru bir kez daha hatırlayacağız, hatırlatacağız." dedi.

Ertem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Vakıf Haftası'nın 2004'ten bu yana belli bir temayla kutlandığını belirtti.

Vakıf medeniyetinin, birçok unsuru barındırdığına, toplumun, kültürün, medeniyetin en önemli taşıyıcı değerlerinden birini oluşturduğuna işaret eden Ertem, mayıs ayının ilk pazartesi kutlanmaya başlanan Vakıf Haftası boyunca vakıf medeniyetine ve o yılın temasına vurgu yapıldığını anlattı.

Ertem, bu sene ramazanın ilk gününe denk gelmesi sebebiyle hafta temasının, "Vakıf Medeniyetinde Ramazan Ayı" olarak belirlendiğini bildirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ramazan ayının hepimizi buluşturduğu ortak duygulardan yola çıktık. Vakıf kurucularının ilanihaye yaşatmak istedikleri, karşılık beklemeden yardım etme duygusunu, menfi olandan vazgeçip müspet olana yaklaşma davranışını, yüce Allah'a yakınlaşma fırsatı sunan ramazan ayıyla idrak etme fırsatı bulacağımıza inandık. Vakıf Haftası boyunca, karşılık beklemeden yalnızca Allah yolunda, yalnızca Allah rızasını kazanmak, hayır yapmak için vakıflar kuran ecdadımızı ve onların bize bıraktığı bu yüksek şuuru bir kez daha hatırlayacağız, hatırlatacağız."

- "Hayrın ve iyiliğin devam etmesini sağlamak"

Ertem, Vakıflar Genel Müdürlüğünün hem ecdadın emaneti olan ve hepsi birer abidevi eser haline gelen yapıların korunmasını, onarımını ve restorasyonunu yaptığını hem de kurucuların vakıfları oluştururken koydukları hayır şartlarını yerine getirdiğini vurguladı.

Bunun ötesinde çok daha yüksek bir amaca hizmet ettiklerine dikkati çeken Ertem, "Vakıflar Genel Müdürlüğünün en önemli görevlerinden birisi vakıf kurucularının belirlediği hayrın ve iyiliğin devam etmesini sağlamak ve bu şuurun her zaman canlı tutulmasına katkıda bulunmaktır." diye konuştu.

Ertem, Vakıflar Kanunu'nda 2008'de değişikliğe gidilerek, Genel Müdürlüğün Osmanlı vakıflarının uzandığı coğrafyada da çalışmalar yürütmesine olanak sağlandığını anımsatarak, buralarda restorasyon, onarım, inşaat çalışmaları yaptıklarını, ihtiyaç sahiplerine kuru gıda yardımı ulaştırdıklarını söyledi.

Osmanlı coğrafyasında rekonstrüksiyon, restorasyon ve yeni inşaatı gibi 8 ayrı projenin tamamlandığını, 49 projenin de devam ettiğini dile getiren Ertem, bunlara her an yeni projelerin de eklenebileceğini belirtti.

Ertem, "Diyaloglarımızın iyi şekilde geliştiği, iş yapmak konusunda sıkıntı yaşamadığımız, Türkiye'nin vakıf tecrübesinden yararlamak isteyen ülkelerle iş birliği yapmak suretiyle bu rakamı daha da yükseltebilecek kapasitedeyiz." ifadelerini kullandı.

- "Kaynağımız vakıf akarları"

Genel Müdürlüğün Türkiye'de 16 yılda 5 bin 250 vakıf eserini restore ettiğini aktaran Ertem, şöyle konuştu:

"Vakıfların hayır şartlarını yerine getirebilmek amacıyla ilk, ortaokul ve lisedeki 15 bin, yükseköğrenimdeki 6 bin Türk, 600 yabancı uyruklu öğrenciye burs veriyoruz. 5 bin kişiyi muhtaç aylığından yararlandırıyoruz. Yaklaşık 80 bin ihtiyaç sahibinin adresine kuru gıda teslim ediyoruz. Eyüp İmarethanesi'nde sıcak yemek, Ankara'da Tacettin Sultan Camisi'nde, Kıbrıs'ta ve Bursa'da 2 bin 500 kişiye çorba ikramı yapıyoruz."

Ertem, bu faaliyetlerin kaynağının vakıf akarları olduğunu, Vakıflar Genel Müdürlüğünün Hazineden kaynak kullanmadığını bildirdi.

Genel Müdürlüğün yıllar boyu atıl durumda bırakılmış arazileri, gayrimenkulleri doğru şekilde değerlendirerek, gelirlerini yükselttiğini aktaran Ertem, kendi akarlarından yani öz kaynaklarından elde ettikleri geliri kullandıklarını sözlerine ekledi.