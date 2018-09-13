ECB'den yeni karar beklenmiyor

FRANKFURT (AA) - ABDULSELAM DURDAK - Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bugünkü toplantısında yeni bir karar açıklaması öngörülmezken, büyüme beklentilerinde hafif aşağı yönlü revizyon yapılması bekleniyor.

ECB Yönetim Konseyi, bugün Frankfurt’ta toplanacak. Toplantının ardından Türkiye saatiyle 14.45'te bankanın faiz kararları açıklanacak. ECB Başkanı Mario Draghi de alınan kararlara ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

Bankanın haziran toplantısında aldığı önemli kararların ardından, bugünkü toplantının nispeten sakin geçmesi bekleniyor. Toplantıda daha önce alınan kararların hala gerekli olduğuna vurgu yapılması ve faizlerin geleceği konusunda daha fazla detay verilmesi bekleniyor.

Diğer yandan, banka personelinin yeni büyüme ve enflasyon tahminlerinin de paylaşılacağı toplantıda büyüme tahminlerinde hafif aşağı yönlü revizyon yapılması ayrıca artan korumacılık tehdidi de dahil olmak üzere küresel etkenlerden kaynaklı belirsizliklerin ele alınacağı ön görülüyor.

Enflasyon hedeflenen seviyede

Son dönemdeki enflasyon verileri de ECB'nin politika yolunu değiştirmeye yönelik gerçek bir ihtiyaca işaret etmiyor.

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) yayımladığı öncü verilere göre, 19 üyeli Avro Bölgesi’nde temmuzda yüzde 2,1 olan yıllık enflasyon, ağustos ayında yüzde 2’ye geriledi. Yıllık enflasyon yüzde 2,1’lik piyasa beklentisinin de hafif altında kaldı.

Bölgede, ağustos ayı öncü yıllık çekirdek enflasyon ise piyasalardaki yüzde 1,1’lik artış beklentisinin hafif altında yüzde 1 yükseldi.

ECB Başkanı Draghi, en alt noktalardan yükselmeye başladığından bu yana enflasyon konusunda temkinli davranıyor.

Draghi, halihazırda enflasyonda sürekli bir düzeltmenin onaylanması için 4 kriter belirlemiş durumda. Söz konusu kriterler "manşet enflasyonun orta vadede yüzde 2'nin altında ancak yüzde 2’ye yakın seviyede yoluna girmesi", "enflasyonun dayanıklı olması ve bu seviyelerde yeterli güvenle istikrara kavuşması", "enflasyonun kendi kendini sürdürmesi, yani para politikasının azalan desteğiyle bile yörüngesini koruması" ve "ölçünün herhangi bir Avro Bölgesi ülkesinin enflasyonu değil, Avro Bölgesi'nin enflasyonu olması" olarak sıralanıyor.

Varlık alım miktarı eylülden sonra 15 milyar avro seviyesine çekilecek

Avro Bölgesi'nde para politikasını yürütmekten sorumlu olan ve enflasyon dinamiklerini yakından izleyen ECB, bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2'nin hemen altında ancak yüzde 2’ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor. ECB, bu doğrultuda varlık alım programı ve düşük faiz politikasını da kapsayan bazı tedbirler uyguluyor.

Banka haziran toplantısında faiz oranlarını değiştirmemiş ve faiz oranlarının en azından 2019 yaz dönemi boyunca ve gerektiği sürece mevcut seviyelerde kalmasının beklendiğini açıklamıştı.

Toplantıda ayrıca aylık net varlık alım miktarının 30 milyar avro seviyesinde Eylül 2018 sonuna kadar devam edeceği, ardından orta vadeli enflasyon görünümüne ilişkin verilere göre yıl sonuna kadar aylık 15 milyar avroya indirileceği ve yıl sonunda da sona ereceği bildirilmişti.





