SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde, AK Parti Kadın Kolları Ebeler Haftası nedeniyle hastanede görev yapan ebeleri ziyaret etti.

Ebelere çiçek dağıtan AK Parti Suşehri Kadın Kolları Başkanı Sema Gönül Çevik, ebelerin önemli bir görevi yerine getirdiklerini söyledi.

Aile sağlığının korunması ve yüceltilmesi için ebelik mesleğinin toplumda vazgeçilmez meslekler arasında yer aldığını belirten Çevik şunları kaydetti:

"Annelere ve bebeklere sağlık hizmeti veren ebeler kutsal bir görevi yerine getiriyorlar. Ebelik dünyanın en eski mesleklerinden biridir. Tüm kültürlerde insanın doğumunu gerçekleştirdiği için de kutsal kabul edilmektedir. Bu düşüncelerle tüm ebelerimizin haftasını kutluyor, gerek mesleki yaşamlarında, gerekse sosyal yaşamlarından huzur ve mutluluklar diliyorum."