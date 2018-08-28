eBay ve noon'dan Orta Doğu'yu global e-ticaret pazarıyla buluşturacak iş birliği

İSTANBUL (AA) - Global e-ticaret devi eBay ile Orta Doğu’nun önde gelen online pazar yeri noon, bölgede uluslararası e-ticareti çok daha kolay ve hızlı bir hale getirmek üzere önemli bir güç birliği yaptı.

eBay şirketlerinden GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, 1,1 milyar ürün seçeneği sunan eBay ile Orta Doğu’nun önde gelen online pazar yeri noon, bölgede e-ticaret pazarında çığır açan ve sektöre olumlu katkı sağlamayı hedefleyen bir ortaklık kurdu.

İki şirket, iş birliği sayesinde Orta Doğu’daki müşterilere ABD’de ve dünyanın diğer bölgelerinde en çok satan ürünleri kolaylıkla satın alabilme fırsatı sunacak. noon, ürünleri tüketicilerin kapılarına kadar getirip teslim ederek tüm siparişlerin sorunsuz şekilde tamamlanmasını sağlayacak.

eBay ve noon sayesinde bölgedeki kullanıcılar global bir katalogdan sorunsuz alışveriş yapmanın keyfini yaşayacak. noon ve eBay ayrıca bölgedeki online alışverişin güçlü büyümesini daha da kuvvetlendirmek için pazarlama, teknik bilgi ve deneyim paylaşımıyla yakalanabilecek ortak fırsatları da keşfedecek.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan’daki kullanıcılara tüm dünyada en beğenilen ürünleri kolayca satın alma imkanı sunan bu ortaklığın, 2020’de 20 milyar dolara ulaşacağı tahmin edilen Orta Doğu B2C e-ticaret pazarına da yeni bir heyecan getirmesi bekleniyor.





- "Kullanıcıların tüm ihtiyaçlarına cevap veren bir yapı oluşturacağız"





Ocak 2018’den itibaren eBay MENA Bölge Direktörlüğü görevini de yürüten GittiGidiyor Genel Müdürü Öget Kantarcı, bölgede noon ile hayata geçirilen iş birliğinin Orta Doğu e-ticaret pazarına büyük bir katkı sunacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Orta Doğu B2C E-Ticaret Pazarı-2018 araştırmasına göre, Körfez ülkelerinde internet ve mobil penetrasyon oranlarının yüksek olması sayesinde karma B2C e-ticaret satışlarının 2017-2020 yılları arasında iki kattan fazla artarak 20 milyar dolara ulaşması bekleniyor. E-ticaret sektöründe bol çeşit ve kaliteli ürünün yanı sıra müşteri memnuniyeti için teslimat hizmetinin profesyonelliği de son derece önemli. Orta Doğu’nun önde gelen online pazar yeri noon’la gerçekleştirdiğimiz, 2018’in ikinci yarısında devreye girecek iş birliğiyle kullanıcıların tüm bu ihtiyaçlarına cevap veren bir yapı oluşturacağız."





- "eBay’le iş birliğimiz, alışveriş deneyiminde yepyeni bir dünyanın kapısını açıyor"





noon Kurucusu Mohamed Alabbar da, "noon olarak eBay’le gerçekleştirdiğimiz ortaklık sayesinde bölgemizi global e-ticaret pazarıyla buluşturuyoruz. Böylece müşterilerimize bölgede halihazırda bulamayacakları ürünleri satın alma imkanı sunuyoruz. Ayrıca bulunduğumuz bölgeden güç alan bir marka olarak onların seslerine kulak veriyor ve ihtiyaçlarına yanıt veren online perakende deneyimini sunmak için düzenlemeler yapıyoruz. eBay’le iş birliğimiz, alışveriş deneyiminde yepyeni bir dünyanın kapısını açıyor." ifadelerini kullandı.

"noon powered by eBay", 2018’in ikinci yarısından itibaren BAE ve Suudi Arabistan’da noon uygulamasının yanı sıra mobil ve masa üstünde de kullanılabilecek.

noon’dan satın alınan eBay ürünleri ve yurt dışından gönderilen ürünler, tam iade prosedürüyle hüküm ve koşullara bağlı olarak yine noon üzerinden kolayca iade edilebilecek.

