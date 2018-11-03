E-ticarette Yaani dönemi

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin arama motoru Yaani, alışveriş arama kategorisini kullanıma sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin arama motoru Yaani, kullanıcı alışkanlıkları ve ihtiyaçları doğrultusunda hayata geçirdiği yeniliklere birini daha ekledi. Yaani, "devir tasarruf devri" diyerek Türkiye'de hızla artan e-ticaret talebini dikkate aldı ve alışveriş arama kategorisini hayata geçirdi.

Türkiye’nin önde gelen fiyat ve ürün karşılaştırma sitesi cimri.com iş birliğiyle hayata geçirilen Yaani alışveriş özelliği sayesinde kullanıcılar, istedikleri marka ve ürünleri, tek ekran üzerinden karşılaştırmalı olarak inceleyip alışveriş yapabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ayşem Ertopuz şunları kaydetti:

“Dijital operatör Turkcell olarak her geçen gün müşterilerimizin 1440 dakikasına daha fazla değer katacak hizmetler sunuyoruz. Türkiye’nin arama motoru Yaani, bu stratejimiz doğrultusunda yeni özelliklerin eklenmesiyle kullanıcıların ihtiyaçlarını anlayan ve cevap veren bir platforma dönüştü. 1’inci yaşını kutlayan Yaani’yi Türkiye çok seviyor ve günde 2 milyon arama için Yaani’yi kullanıyor. Online alışveriş sektörünün gelişmesine ve müşterilerimizin en uygun ürünlere en uygun fiyatlarla ulaşmasına olanak sağlayan yeni özelliğimizle artık daha çok kullanıcımızın daha da fazla yanında olacağımıza inanıyorum.”





- Tasarruf dönemine en uygun ürünler





Cimri.com Üst Yöneticisi (CEO) Serkan Koç ise Turkcell-Cimri.com iş birliğine ilişkin “Türkiye'nin tasarrufa ihtiyacı olduğu dönemde tüketicilerin en uygun ürünü, en uygun fiyatla en hızlı şekilde ulaşmasını sağlayan bir çözüm sunmak istedik. Algoritması Türk Mühendisleri tarafından makina öğrenmesi kullanılarak geliştirilen bu yüksek teknolojili girişimin enflasyonla mücadeleye yapacağı katkının tüm yerli firmalar için de örnek olacağını umut ediyorum. Hep birlikte çalışırsak bu zor dönemi atlatacağımıza eminiz.” ifadelerini kullandı.





- Yaani Türk insanının ihtiyaçlarını anlıyor





Türkçe'yi çok iyi anlayan ve aramalarda kullanıcıya en doğru sonuçları ulaştıran Yaani, Türkiye'yi ve Türkçe'yi daha iyi tanımasıyla yabancı arama motorlarından ayrışıyor. Yaani, Türkçe aramalarda çok daha doğru sonuçlarla kullanıcıların karşısına çıkıyor.

Müşterilerin ihtiyaçlarına göre tasarlanan ve kullanıcıların internetteki bütün bilgilere erişmesini, merak edilen tüm sorulara yanıt bulmasını kolaylaştıran Yaani, konum tabanlı arama yapabilmesiyle dikkati çekiyor. Yaani, kullanıcının konumuna göre en yakındaki bölge üzerinden arama sonucu vererek hızlıca sonuca ulaşılmasını sağlıyor. Kullanıcılar arama yaptıkça öğrenen Yaani, en yakın restoran ve kafe bilgilerine kolayca ulaşımı sağlıyor.

Vizyondaki filmleri aratan kullanıcılara, izlemek istedikleri filmlerin kendilerine en yakın hangi sinema salonunda oynadığını ve seans bilgilerini doğrudan gösteriyor. Web’den de ulaşılabilen Yaani, geçen yıl ekim ayında kullanıma sunuldu ve şu an 6,5 milyon indirilme rakamına ulaştı.