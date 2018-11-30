e-ticarete kış dopingi

İSTANBUL (AA) - MUSAB TURAN - Havaların soğuyup, kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte sektörel hareketlilik de artmaya başladı. Aralık ayı itibarıyla kış lastiklerinin ticari araçlarda zorunlu olması lastik satışlarını yüzde 80 artırırken kombi, yorgan ve nevresim takımı satışı da hız kazandı.

GittiGidiyor Ticari Direktörü Bülent Elçin, "Kış lastiği satışının en hızlı dönemine girdik. Kötüleşen hava koşulları ve 1 Aralık’ta ticari araçlardaki zorunlu kış lastiği uygulaması, bu durumun en önemli etkenlerinden. Kasım ayının ilk 25 gününde geçen yılın aynı dönemine göre satış hacminde yüzde 80 artış yaşandı." değerlendirmesinde bulundu.

Elçin, AA muhabirine, vatandaşın e-ticarette kışa hazırlık için yaptığı alışverişlerle ilgili bilgiler verdi.

Mobilyada KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e indirildiğini ve beyaz eşyada ÖTV indirimi yapıldığını hatırlatan Elçin, "Mobilya kategorisinde KDV indiriminin satışlara olumlu etkisi oldu. Özellikle yatak, koltuk takımı, genç odası ve ranza gibi daha büyük parçalardan oluşan ürünlerin satış hacminde kasım ayının ilk 25 gününde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20’lik satış artışı gözlemledik. Bu sonucu, yüksek fiyatlı ürün gruplarındaki KDV indiriminin yansıması olarak değerlendirebiliriz." dedi.

Ayrıca kış mevsiminin etkisiyle yorgan ve nevresim takımı grubu gibi ürünlerin satışının önceki yıla göre yüzde 50 arttığını aktaran Elçin, bu ürün gruplarında tüketicilerin kalite tercihi ne dikkat ettiğini söyledi.

Elçin, "Kış alışverişleri hızlı başladı. Kışın etkisiyle nevresim takımı ve yorgan grubundaki ürünlerin satışında geçen yıla kıyasla yüzde 50’lik bir artış yaşandı. Öte yandan, ayakkabı ve giyim tarafında da satışlar yaklaşık yüzde 25 artış gösterdi." ifadelerini kullandı.

Tüketicinin genel olarak fiyat odaklı ilerlediğini anlatan Elçin, markaların da bu yönde harekete geçip tüketiciye indirimli fırsatlar sunmaya çalıştığını kaydetti.

"Kişiye özel alışveriş deneyimi sunuyoruz"

Elçin, kış lastiği satışlarının hızlandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Kış lastiği satışının en hızlı dönemine girdik. Kötüleşen hava koşulları ve 1 Aralık’ta ticari araçlardaki zorunlu kış lastiği uygulaması, bu durumun en önemli etkenlerinden. Kasım ayının ilk 25 gününde geçen yılın aynı dönemine göre satış hacminde yüzde 80 artış yaşandı. Bu artışı sağlayan bir diğer etkenin ise GittiGidiyor olarak çeşitli algoritma ve tematik filtrelerle kişiye özel alışveriş deneyimi sunmamız olduğunu söyleyebiliriz. Uygulamaya aldığımız ve online pazar yerleri arasında bir ilk olan Oto Lastik Bulucu filtreleme hizmeti, 52 marka ve 470 model olmak üzere 13 bin çeşit araç özelinde verdiği danışmanlıkla kullanıcıların lastik alışverişini çok daha kolay ve hızlı yapmasını sağlıyor."

"Isıtıcı satış hacmi yüzde 65 arttı"

"Kasım ayının ilk 25 gününde geçen yılın aynı dönemine göre kombi satış hacminde 6 kat artış yaşandı." diyen Elçin, bu artışta, bu yıl yürürlüğe giren Energy Related Products (Enerji İlişkili Ürünler - ERP) yönetmeliğinin uygulanmaya başlamasının etkisinin büyük olduğunu söyledi.

Yönetmeliğe göre Türkiye’de, 400 kilovat ısıtma gücüne kadar konvansiyonel kombi ve kazanların 21 Nisan tarihinden itibaren üretilmeyeceğini ve ithal edilemeyeceğini hatırlatan Elçin, hali hazırdaki hermetik konvansiyonel cihazların ise kullanılmaya devam edeceğini anlattı.

Kombisini değiştirmek isteyen kullanıcıların bu değişimi yoğuşmalı cihazlarla yapmak zorunda olacağını kaydeden Elçin, "Piyasada son satışlarını gören hermetik yani uygun fiyatlı kombiler, normalden fazla talep görüyor. Isıtıcı satışlarında ise bu sene hava geç soğuduğu için tüketicilerin henüz ısıtıcı alışverişini yeni yapmaya başladığını söyleyebiliriz. Kasım ayının 15’inden sonraki dönemde satış hacmi yüzde 65 arttı." ifadelerini kullandı.

"Tüketicinin odağında fiyat avantajı var"

Bülent Elçin, "Müşterinin fayda/maliyet skalasında fiyat mı üstte kalite mi?" sorusuna ise şöyle cevap verdi:

"Tüketicinin bu anlamda tercihi üründen ürüne farklılık gösteriyor. Örneğin, daha önce belirttiğim gibi, yorgan ve nevresim takımı gibi ürün gruplarında tüketicilerin kalite ve fiyat tercihleri ürün özelinde değişse de genelde tüketicilerin bu ürün kategorisi özelinde kaliteye yöneldiğini gözlemliyoruz.

Ancak, 'Kalite mi fiyat mı?' noktası genel anlamda değerlendirildiğinde, tüketicinin odağında fiyat avantajının bulunduğunu, fiyatın halen satın alma kararına etki eden önemli bir faktör olduğunu ifade edebiliriz."