Düzensiz göçmenlere hurdacılık yaptırmışlar

ANKARA (AA) - Türkiye'ye yasa dışı yollarla getirdikleri Afgan uyruklu kişileri kağıt toplayıcılığı ve hurdacılık işlerinde zorla çalıştırdıkları belirlenen 5 organizatör ile 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri, yaklaşık 10 yıldır Türkiye'de bulunan ve Ulus'ta kuru bakliyat satışı yapan S.R'nin, Afganistan'dan yasa dışı yollarla getirdiği kişileri, kağıt toplayıcılığı ve hurdacılık gibi işlerde zorla çalıştırdığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Afganistan-Pakistan-İran güzergahının ardından Van üzerinden Türkiye'ye giriş yapan şüphelilerin, Altındağ ilçesindeki bir kağıt toplama deposunda bulundukları tespit edildi.

Depoya düzenlenen operasyonda, şüpheliler S.R, C.Ö, S.B, N.G. ve C.N. gözaltına alındı, 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Aralarında 18 yaşından küçüklerin de bulunduğu mağdur düzensiz göçmenlerin, ifadelerinde, Afganistan'da geçimlerini zor şartlarda sağladıklarını, Türkiye'yi daha rahat bir yaşama kavuşmak için "umut kapısı" olarak gördüklerini ve yasa dışı yollardan Türkiye'ye gelirken organizatörlere 3 ila 6 bin dolar ödediklerini söylediği öğrenildi.

Mağdurların Türkiye'ye seyahatleri için ödemeleri gereken paraları yakınlarından temin ettikleri ya da organizatörlere borçlandıkları kaydedildi.

Şüpheli S.R'nin, söz konusu mağdurları kendi yanında iş sahibi yapacağı bahanesiyle kandırdığı, ancak kağıt toplayıcılığı ve hurdacılık yaptırdığı, bu işlerin karşılığında da çok az para verdiği bildirildi.

Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda haklarında göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçlarından işlem yapılan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Düzensiz göçmenlerin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.