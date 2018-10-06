ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığınca, son bir haftada 805 düzensiz göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 7 gün 24 saat esasına göre devam eden düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında, 28 Eylül-5 Ekim tarihlerinde gerçekleşen 24 olayda, 805 düzensiz göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı yakalandı, 7 düzensiz göçmenin cansız bedeni denizden çıkarıldı.

Yaşanan 24 göç olayının 20'si Sahil Güvenlik İzmir ve Kuzey Ege Grup Komutanlıkları, 3'ü Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı, 1'i ise Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı sorumluluk sahası içinde gerçekleşti.

Sahil Güvenlik İzmir ve Kuzey Ege Grup Komutanlıkları sorumluluk sahası içinde bulunan Kuşadası, Çeşme, Dikili, Ayvalık, Sığacık, Küçükkuyu bölgelerindeki muhtemel göç rotaları üzerinde yoğunlaşan kontrol ve denetimlerde, Ayvacık, Ayvalık, Dikili, Çeşme, Urla, Seferihisar ve Kuşadası bölgelerinde gerçekleşen 20 olayda, 739 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı sorumluluk sahası içinde bulunan Didim, Yalıkavak, Gümüşlük, Turgutreis, Akyarlar, Bodrum ve Kardak bölgelerindeki muhtemel göç rotaları üzerinde icra edilen kontrol ve denetimlerde Bodrum bölgesinde gerçekleşen 3 olayda, 63 düzensiz göçmen yakalandı ve 2 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı sorumluluk sahası içinde bulunan Enez bölgesinde gerçekleşen 1 olayda, 3 düzensiz göçmen yakalandı, 7 düzensiz göçmenin cansız bedeni denizden çıkarıldı.

Son bir haftada gerçekleşen 24 göç girişiminin 2'sinde Sahil Güvenlik Komutanlığından yardım talep edildi, Sahil Güvenlik unsurları tarafından Dikili ve Enez bölgelerinde icra edilen arama kurtarma faaliyetlerinde 38 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ayrıca Sahil Güvenlik unsurları tarafından, Ayvacık, Dikili, Çeşme, Seferihisar, Didim ve Bodrum bölgelerinde gerçekleşen 13 düzensiz göç olayında, karada tespit edilen 367 düzensiz göçmen ve 9 göçmen kaçakçısının, jandarma ve emniyet ekipleri tarafından yakalanması sağlandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, düzensiz göçün engellenmesine yönelik faaliyetlerde, 1 arama kurtarma korveti, 38 sahil güvenlik botu, 8 SAGET, 4 DEGAK Timi ve 17 kontrol bottan oluşan yüzer unsurlar tarafından toplam bin 761 saat seyir yapıldı, 15 helikopter ve 6 uçak sortisi ile toplam 65 saat uçuş gerçekleştirildi.

Ayrıca 5 Mobil Radar Timi (MORAD Timi) tarafından, 627 saat görev icra edildi.