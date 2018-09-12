KIRIKKALE (AA) - MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk ve MHP Kırıkkale İl Başkanı Erdal Baloğlu, basın mensuplarıyla bir araya geldi.



Programda konuşan Milletvekili Öztürk, Kırıkkaleli hemşehrileri için yatırım ve istihdamların takipçileri olduğunu söyledi.



11 ayrı bakana yazılı olarak soru önergesi verdiklerini belirten Öztürk, şöyle konuştu:



"Kırıkkale her ne kadar kalkınmada öncelikli iller arasında yer alsa da henüz beklenen gelişmeler Kırıkkale ekonomisine, dolayısıyla hemşehrilerimin cüzdanlarına yansımadı. Yatırım teşviklerinde 4'üncü bölgede yer alan Kırıkkale'nin bize göre 6'ncı bölge kapsamına alınması gerekiyor. Çünkü 6'ncı bölgenin teşvik süreleri daha uzun ve Kırıkkale'nin ihtiyacı olan destekler söz konusu. Kırıkkale'nin 2016 yılına göre 2018 yılı kamu yatırımlarının yüzde 57 azaldığını görüyoruz. Yine aynı dönemde tarım yatırımları yüzde 64, imalat sektörü kamu yatırımları yüzde 43 azalmıştır. Son açıklanan bölgesel işsizlik verilerine göre Kırıkkale'de işsizlik yüzde 12'lere yaklaşmakta, tarımda yüksek girdiler yüzünden kazançlar düşük kalmaktadır. Kırıkkale milletvekili olarak amacımız Kırıkkale'nin artık göç veren değil, göç alan bir il olmasıdır. Bu yüzden 11 bakanlığa yazılı soru önergesi verdim. Bu cevaplar geldiğinde önümüzdeki dönemin fotoğrafı daha net ortaya çıkacak. Kırıkkale'ye yeni bir çivi çakanın, taş üstüne taş koyanın başımızın üzerinde yeri var."



Başkan Baloğlu ise yerel seçimlerin 2019 yılı mart ayında yapılacağını ifade etti.



MHP'nin seçimlerde milli birlik ve bütünlük ilkesinin en önemli uygulayıcısı olarak görüldüğünü vurgulayan Baloğlu, şunları kaydetti:



"MHP, gelişmişlik düzeyleri sosyal ve kültürel değerleri bakımından aralarında farklılıklar bulunan, yerelin yönetim sorumluluğunu üstlenen mahalli idareleri akılcı, yenilikçi, toplumun tüm kesimlerini kucaklayan ve eşit davranan yaklaşımıyla yönetimin bütünlüğü ilkesi içerisinde yönlendirilmesi ve desteklenmesi gereken yapılar olarak görmektedir. Köklü tarihimizin tecrübelerinden istifade ederek, kalkınma ve demokrasi kültürünün geliştirilmesi için mahalli idarelerin ortak ülkü doğrultusunda uyum içerisinde harekete geçirilmesi gerekmektedir. 24 Haziran seçimleri öncesinde oluşturulan Cumhur İttifakı'nın gerek görülen bölgelerde de devam edeceğini düşünmekteyiz. Kesin olmamakla beraber Kırıkkale için bir yerel seçim ittifakına zaruriyet görüleceğini sanmıyoruz. MHP teşkilatları Kırıkkalemize saygılı ve Kırıkkale'nin değerlerine sahip çıkan anlayışla görevine devam etmektedir."