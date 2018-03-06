DÜZELTME - "Karaman'da otomobil ile tır çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı" başlıklı haberimizdeki "2 ölü, 1 yaralı" ifadesini, "1 ölü, 2 yaralı" şeklinde düzenleyerek, haberimizi yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla AA Karaman'da otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü,

KARAMAN (AA) - Karaman'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.Recep Bakırcı'nın (42) kullandığı 42 YK 519 plakalı otomobil, Karaman-Ereğli karayolunun 66. kilometresinde Hakan T. (28)...