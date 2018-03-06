KARAMAN (AA) - Karaman'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.
Recep Bakırcı'nın (42) kullandığı 42 YK 519 plakalı otomobil, Karaman-Ereğli karayolunun 66. kilometresinde Hakan T. (28) idaresindeki 51 DS 410 plakalı tır ile çarpıştı.
Otomobil sürücüsü Bakırcı, kaza yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan sürücünün eşi Filiz (38) ile 4 yaşındaki çocukları Erkan Berat Bakırcı (4) yaralandı.
Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Tır sürücüsü Hakan T. gözaltına alındı.