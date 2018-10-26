KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi arasında kütüphanelerden karşılıklı yararlanılması amacıyla protokol imzalandı.



AEÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, kütüphanelerden karşılıklı yararlanmak ve kütüphanelerde fazla nüsha olan eğitim-öğretim faaliyetlerini destekleyici basılı kaynakların bağış yapılması adına işbirliği yapıldı.



Görüşmelerin ardından imzalanan protokol ile ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve eğitimde kalitenin artırılması amaçlandı.



AEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, akademik personelinin gelişimlerine katkı sağlamak için Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız ile işbirliği protokolü imzaladıklarını ifade etti.

Protokolün 31 Mayıs 2021 tarihine kadar geçerli olacağını vurgulayan Rektör Karakaya, öğretim elemanlarının her iki üniversitenin kütüphanelerinden yararlanmalarının amaçlandığını kaydetti.

