DUS ve STS Diş Hekimliği başvuruları başladı

ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-DUS) ile Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2019-STS Diş Hekimliği) başvuruları başladı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2019-DUS ile 2019-STS Diş Hekimliği 29 Eylül'de uygulanacak.
Sınavlara ilişkin başvuru kılavuzlarına ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.
Muhabir: Ahmet Sertan Usul