'Dürüstlük kantini'nin kasası yoksul öğrenciler için doluyor

ŞANLIURFA (AA) - Halil Fidan - Şanlıurfa'daki GAP Kız Anadolu Lisesi'nde, yetkilisi bulunmayan, öğrencilerin, aldığı ürünün parasını bıraktığı "dürüstlük kantini"nin geliri, ihtiyaç sahibi öğrencilere harcanıyor.

Merkez Karaköprü ilçesindeki Akbayır Mahallesindeki lisede, okul yönetimi, çocuklarda dürüstlük, güven ve yardımlaşma duygularını pekiştirmek için okulun bir bölümüne "dürüstlük kantini" yaptırdı.

Normal bir işletmede satılan yiyeceklerin birçoğunun bulunduğu kantinden, ihtiyaçları kadar ürün alıp parasını bırakan öğrenci ve öğretmenler, kantinin geliriyle, kırsaldan gelen ve yatılı olarak eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere kaynak sağlıyor.

GAP Kız Anadolu Lisesi Müdürü Zeynep Türkmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akademik başarının yanı sıra öğrencilere bazı değerleri daha iyi anlatabilmek için sosyal sorumluluk projeleri geliştirdiklerini söyledi.

"Okulda zilimiz yok"

"Zilsiz okul" projesi kapsamında ders zili çalmadan öğrencilerin derslere girip çıktığını anlatan Türkmen, "dürüstlük kantini" projesiyle de çocuklara olan güvenlerini ortaya koyduklarını ifade etti.

Öğrencilerin de bu projeleri kısa sürede benimsediğini vurgulayan Türkmen, şöyle konuştu:

"Okulumuzda 820 öğrenci var. Maşallah birçoğu derslerinde oldukça başarılı. Biz de akademik başarının yanı sıra bazı sosyal sorumluluk projeleri yapıyoruz. Okulda zilimiz yok. Sorumluluk bilincini geliştirmek için öğrenciler zil çalmadan derse girip çıkıyorlar. Bu sayede ses kirliliği de ortadan kalkıyor. Bunun yanı sıra 'dürüstlük kantini' diye bir uygulama başlattık. Çocuklarımız buradan alışveriş yapıyor ama başında görevli yok, üzerinde zaten fiyatı yazıyor. Ona göre alışverişlerini yapıyorlar. Bu da önemli bir çalışma. Amacımız bu çocuklara, maalesef günümüzde unutulmaya yüz tutmuş değerleri hatırlatmak. Sağ olsun kızlarımız da buna çok ilgi gösterdi. Toplanan paralarla okulumuzda yardıma muhtaç birkaç öğrencimiz var, onlara destekte bulunuyoruz. Çocuklarımız dürüstlük ve yardımlaşmanın önemini daha iyi kavramış oluyorlar."

Dar gelirli arkadaşlarına destek oluyorlar

Dokuzuncu sınıf öğrencisi Berfin Emir, projenin kendileri içinde önemli olduğunu belirterek, ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmanın kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Emir, "Ürünlerin fiyatları zaten yazılı, biz de istediğimizi alıp ücretini kutuya atıyoruz. Toplanan paralar da güzel bir iş için kullanılıyor. Burada ihtiyaç sahibi arkadaşlarımıza destek olmaya da çalışıyoruz. Dürüstlük, ahlak, güven gibi değerlerimizin önemini kavrıyoruz." dedi.

Nazar Çiftçi ise "Öğretmenlerimiz bu projeyle bize güvenlerini ortaya koyuyor. Biz de insan olarak bunu yerine getiriyoruz. Ürünlerin fiyatı belli, teneffüslerde parasını atıp istediğimizi alıyoruz. Kimse bizi denetlemiyor, biz de hocalarımızın güvenlerini boşa çıkarmamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çok sevinçliyiz." şeklinde konuştu.

Beyza Yetkin de bu anlamlı projeyi hayata geçiren okul yönetimine teşekkür ederek, "Kantinin en güzel özelliği, alıcı da satıcı da biziz. Öğretmenlerimiz bize güvenerek böyle bir çalışma başlattı. Burada hem dürüstlüğün önemini kavrıyoruz hem de yardımlaşma duygusunu yaşamış oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Okulda ayrıca israfın önlenmesine yönelik de evlerde kullanılmayan eski kıyafet ve malzemeler, öğrenciler tarafından çeşitli aksesuar ve oyuncaklara dönüştürülüyor.