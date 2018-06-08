Durdurulan aracın stepnesinden salep soğanı çıktı

KONYA (AA) - Konya'da salep soğanı kaçakçısı olduğu iddia edilen 2 kişi yakalandı.Alınan bilgiye göre, Konya-Aksaray karayolunda jandarmanın dur ihtarına uymayan bir araç takibe alındı. Polis ekipleri, Konya kent girişinde otomobili durdurdu.Otomobilde...

Durdurulan aracın stepnesinden salep soğanı çıktı
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KONYA (AA) - Konya'da salep soğanı kaçakçısı olduğu iddia edilen 2 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Konya-Aksaray karayolunda jandarmanın dur ihtarına uymayan bir araç takibe alındı. Polis ekipleri, Konya kent girişinde otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada stepneye saklanmış doğadan toplanması yasak olan 3 kilogram salep soğanı ele geçirildi.

Polis, durumu Orman ve Su İşleri 8. Bölge Konya Şubesi Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, 2 kişi hakkında yasal işlem başlatarak cezai işlem uyguladı.



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