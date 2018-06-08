Durdurulan aracın stepnesinden salep soğanı çıktı

KONYA (AA) - Konya'da salep soğanı kaçakçısı olduğu iddia edilen 2 kişi yakalandı.Alınan bilgiye göre, Konya-Aksaray karayolunda jandarmanın dur ihtarına uymayan bir araç takibe alındı. Polis ekipleri, Konya kent girişinde otomobili durdurdu.Otomobilde...