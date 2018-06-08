Durdurulan aracın stepnesinden salep soğanı çıktı

KONYA (AA) - Konya'da salep soğanı kaçakçısı olduğu iddia edilen 2 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Konya-Aksaray karayolunda jandarmanın dur ihtarına uymayan bir araç takibe alındı. Polis ekipleri, Konya kent girişinde otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada stepneye saklanmış doğadan toplanması yasak olan 3 kilogram salep soğanı ele geçirildi.
Polis, durumu Orman ve Su İşleri 8. Bölge Konya Şubesi Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, 2 kişi hakkında yasal işlem başlatarak cezai işlem uyguladı.