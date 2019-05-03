Durakta kalp krizi geçiren kişi hastaneye kaldırıldı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, dolmuş durağında beklediği sırada kalp krizi geçiren kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Atatürk Bulvarı'ndaki dolmuş durağında bekleyen Hasan Hüseyin Gürbüz (76), aniden fenalaştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine durağa gelen sağlık ekipleri, Gürbüz'ün kalp krizi geçirdiğini belirledi.
Sağlık ekiplerince kalp masajı yapılan Gürbüz, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Gürbüz'ün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.