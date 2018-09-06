Dur ihtarına uymayan sürücü yakalandı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücüyü ekipler otomobilin önünü keserek durdurdu.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Aksaray-Nevşehir karayolunda ön plakası olmayan Okan C. (30) yönetimindeki 06 AAR 834 plakalı aracı durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, Ankara istikametine kaçmaya başladı. Otomobil, Aksaray-Ankara karayolu 12. kilometrede polisin önünü kesmesi ile durduruldu.
Gözaltına alınan sürücünün, emniyetteki sorgusunda Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde hırsızlık olayına karıştığı tespit edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.