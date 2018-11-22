"Dur" ihtarına uymayan şüpheliler uyuşturucu ve silahla yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de polisin "Dur" ihtarına uymayan 3 şüpheli, uyuşturucu ve silahla yakalandı. Alınan bilgiye göre, kent merkezinde devriye gezen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli Yunus Timleri, Hoşnudiye...

banner230

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de polisin "Dur" ihtarına uymayan 3 şüpheli, uyuşturucu ve silahla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde devriye gezen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli Yunus Timleri, Hoşnudiye Mahallesi Üniversite Caddesi'nde 3 kişinin bulunduğu çalıntı plakalı aracın seyir halinde olduğunu belirledi.

Polisin "Dur" ihtarına uymayıp kaçan şüphelilerin kullandığı araç, kısa süreli kovalamacanın ardından Eskibağlar Mahallesi Fabrikalar Caddesi'nde durduruldu.

Şüpheliler Ö.Ö. (33), . (34) ve M.O. (33) gözaltına alındı.

Araçta yapılan aramada 4,47 gram sentetik uyuşturucu, 14 sentetik uyuşturucu hap ile tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

YORUM EKLE
Gönder