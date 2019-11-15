'Dünyanın evini' Türk halısı süsledi

ANKARA (AA) - Türkiye halı ihracatından bu yılın ocak-eylül döneminde 1,8 milyar dolar gelir elde etti. En çok ABD'den talep gören Türk halıları, dünyanın birçok ülkesinde evleri süsledi.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Uluslararası Ticaret Merkezinin (ITC) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin halı ihracatındaki dünya liderliği sürüyor. 2018 yılında 2,7 milyar dolar ile dünya halı ihracatının lideri olan Türkiye, söz konusu alanda en yakın rakibi olan Belçika'ya yaklaşık bir milyar dolar fark attı.

Halı ihracatında 2018 yılı verileri temel alındığında dünyada en çok halı ihracatı gerçekleştiren ikinci ülke olan Belçika 1,8 milyar dolar, üçüncü ülke olan Çin ise 346,3 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Türkiye'nin 2019 yılının üçüncü çeyreği itibarıyla dünyanın dört bir yanına gerçekleştirdiği halı ihracatı ise 1 milyar 801 milyon doları buldu.

Halı ihracatı yapılan ülkeler arasında ABD, Almanya, Arjantin, Tayland, Moğolistan, Moritanya, Yeni Zelanda ve Avustralya gibi birçok ülke bulunuyor.

Söz konusu dönemde, iki ülke ilişkilerinde son dönemde yaşanan sıkıntılara rağmen, Türk halılarının en büyük pazarı konumda bulunan ABD'ye gerçekleştirilen halı ihracatı 453 milyon doları aştı. ABD'yi, 277,9 milyon dolarla Suudi Arabistan, 88,8 milyon dolarla Almanya, 82,8 milyon dolarla Irak ve 81,9 milyon dolarla Birleşik Krallık takip etti.

"2020 ihracat hedefi 3 milyar dolar"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektörü Başkanı Selahattin Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sektörün 2020 hedefinin 3 milyar dolar olduğunu aktardı.

Halı çeşitlerinden özellikle, polip polyester karışımlı halıların ve yüksek kalite bambu viskonla dokunan halıların çok tercih edildiğini belirten Kaplan, "Ağırlıklı pazarımız ABD, bu ülkenin yanı sıra dünyanın 170 ülkesine satışımız var." ifadesini kullandı.