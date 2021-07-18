Son Dakika
Dünyanın en yüksek peribacası restorasyon çalışmaları sonrası yeniden ziyarete açıldı
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan ve dünyanın en yüksek peribacası konumunda olan Uçhisar Kalesi, 7 aylık süren restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ziyarete açıldı.
Genel 18.07.2021, 20:08
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan ve dünyanın en yüksek peribacası konumunda olan Uçhisar Kalesi, 7 aylık süren restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ziyarete açıldı.
AK Parti İl Başkanı Ali Kemıkkıran ise burada yaptığı konuşmada, “Kapadokya bölgemizin her noktasından görülen Uçhisar Kalesi ve Kapadokya’yı temaşa etmek için en güzel noktada bulunuyoruz. Bu bölgenin bu kalenin restorasyonu için ciddi emekler ve ciddi bir bütçe ayrıldı. Burada katkısı olan Valimize, milletvekillerimize ve Uçhisar Belediyemize bölgemiz adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.Konuşmaların ardından duaların edilmesinin ardından Uçhisar Kalesi, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ferit Yiğitarslan ve AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Bilgiç tarafından ziyarete açıldı.