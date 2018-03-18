Dünyanın en büyük yer altı kentinde nikah kıydırdılar

Nevşehir’de Cemal Kutlar ve Ceren Asma çifti, 600 bin metrekarelik alanıyla dünyanın en büyük yer altı şehrinde bir ömür beraberliğe "evet" dedi.

Nevşehir’de 3 yıl önce kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında bulunan ve halen çalışmaları devam eden dünyanın en büyük yer altı şehri ilk kez bir nikah törenine ev sahipliği yaptı. 28 yaşındaki Cemal Kutlar ile Ceren Asma çifti, nikahlarını dünyanın en büyük yer altı kentinde kıydırdı. Çiftin nikah törenine AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Murat Göktürk, Ebubekir Gizligider, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, çiftin yakınları ve az sayıda davetli katıldı. Genç çiftin oldukça heyecanlı olduğu törende nikah şahitliklerini ise AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Murat Göktürk, Ebubekir Gizligider, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, Acıgöl Belediye Başkanı Ercan Ertaş ve ailenin yakınları yaptı. Milletvekilleri Göktürk ve Gizligider, aile cüzdanını gelin Ceren Asma Kutlar’a verdi. Çift ve davetliler, yer altı şehrinde kıyılan nikah töreninde bol bol fotoğraf çektirdi.

Gelin Ceren Asma, unutulmaz bir nikah olduğunu söyleyerek, “Dünyanın en büyük yer altı şehrinde ilk nikahı kıydırdığımız için çok mutluyum. Burada nikah kıydırmak çok farklı bir duygu. Böyle bir nikah beklemiyordum. Nişanlımın sürprizi oldu benim için, emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Damat Cemal Kutlar ise yörenin insanı olması ve böyle bir ayrıcalıktan faydalanmak istedikleri için dünyanın en büyük yer altı şehrinde nikah kıydırdıklarını söyledi. Kutlar, “Dünyanın en büyük yer altı şehrinde nikah kıydırmak istedik. Herkes nikahını salonda kıydırıyordu, bizde bir farklılık olsun istedik. Aynı zamanda bu yörenin insanın olduğum için böyle güzel ve dünyanın en büyük yer altı şehrinde nikah kıydırmak bizim için bir ayrıcalık olacağını düşündüm. Geçtiğimiz zamanlarda da bir evlilik teklifi yapmıştım ki bu evlilik teklifi de çok değişik olmuştu. Evlilik teklifimize yakışır bir nikah olsun istedik. Dünyanın en büyük yer altı şehrinde ilk nikahı kıydırmış olduğum için çok mutluyum” diye konuştu.