ANKARA (AA) - Başkentin turşusuyla ünlü ilçesi Çubuk'ta "13. Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali" kapsamında, "dünyanın en büyük turşu kurma rekor denemesi" yapıldı.

Çubuk Belediyesi tarafından Çubukabad Parkı'nda 13-16 Eylül'de gerçekleştirilecek festivalin tanıtım etkinliğinde, dünyanın en büyük turşu kurma rekor denemesi gerçekleştirildi.

Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, burada yaptığı konuşmada, Çubuk turşusunun patentinin ve uluslararası coğrafi işaret belgesinin alındığını belirtti.

Kaliteden ödün vermeden dünyanın en büyük turşusunu kurarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi amaçladıklarını dile getiren Acehan, Çubuk turşusunun ününün Türkiye'de ve dünyada bir kez daha duyurulacağını söyledi.

Festival için emeği geçen herkese teşekkür eden Acehan, "Bugün hep birlikte kuracağımız Çubuk turşumuzu 13-16 Eylül tarihlerinde yapacağımız 13. Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali'nde siz kıymetli misafirlerimize, Türkiye'nin her yerinden gelen dostlarımıza, konuklarımıza ikram edeceğiz." diye konuştu.

- 300'ü aşkın satış standı kurulacak

Acehan, festivale katılımın önceki yıllardaki gibi yoğun olacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Geçen sene bu festivali burada düzenledik. Bu yıl alanımızı çayın karşı tarafında 74 dönümlük piknik ve dinlence alanıyla biraz daha büyüttük. Stant satış sayımızı da 300'ün üzerine çıkardık. Böylece daha muhteşem bir festivali hep birlikte gerçekleştireceğiz. Kültür sokağını genişleterek daha zenginleştireceğiz. Önceki yıllardan farklı olarak iki sahnemiz olacak."

Festivalde yerel ve ulusal sanatçıların yanı sıra halk oyunları ekiplerinin de sahne alacağını aktaran Acehan, şöyle devam etti:

"Guinness Rekorlar Kitabı için rekor denemesi yapacağımız 1,5 tonluk turşu kavanozumuz, festival sonrasında Çubukabad Parkı'nda daimi olarak sergilenecek. Özel bir platforma yerleştirilecek bu devasa turşu kavanozu önünde vatandaşlarımız fotoğraf çektirebilecek. Hep birlikte Çubuk'u cazibe merkezi haline getirmeye devam edeceğiz. Böylece ilçemize ziyaretler daha da artacak, esnafımızın yüzü gülecek ve halkımız rahat bir nefes alacak."

- Başkentte 81 ilin coğrafi işaretli ürünleri satılacak

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ise rekor denemesi dolayısıyla vatandaşların çok heyecanlı olduğunu belirtti.

Ankara'da fiziki anlamda birçok değişikliğin yaşandığını, kültür ve sanat alanında çeşitli etkinliklerin yapıldığını aktaran Baran, "ATO olarak 81 ilimizin coğrafi işaretli ürünlerinin satıldığı bir merkez oluşturma gayreti içerisindeyiz. 81 ilden gelecek coğrafi işaretli ürünler, 12 ay boyunca ayın her günü burada satışa sunulacak." açıklamasında bulundu.

- 1,5 tonluk turşu kuruldu

Konuşmaların ardından dünyanın en büyük turşu kurma rekor denemesi yapıldı.

Çubuk Belediye Başkanı Acehan, ATO Başkanı Baran, beslenme ve diyet uzmanı Ender Saraç, yemek uzmanı Sahrap Soysal, vatandaşlar ve öğrenciler, birlikte turşu malzemelerini devasa turşu kavanozuna doldurdu.