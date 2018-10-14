Dünyanın en büyük koleksiyonlarından İslam Sanat Eserleri Louvre'da sergileniyor

PARİS (AA) - Yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nin İslam Sanat Eserleri Bölümü Direktörü Yannick Lintz, bölümün barındırdığı yaklaşık 17 bin 500 eserle dünyadaki en büyük koleksiyonlardan biri olduğunu söyledi.

Dünyanın en önemli müzeleri arasında yer alan, yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği Louvre Müzesi'ndeki İslam Sanat Eserleri Bölümü 17 bin 500 civarında eseri bünyesinde barındırıyor.

Geçen yıl 8,1 milyon turistin ziyaret ettiği müzenin bu bölümündeki eserler, İslamın ilk yılları olan 7. yüzyıldan başlayarak 19. yüzyılın ortalarına kadar yaklaşık 12 yüzyıllık döneme ait.

İstanbul'daki Ayasofya Müzesi'nin bahçesindeki Sultan II. Selim Türbesi'ne ait çini pano, Louvre Müzesi ile İslam Sanat Eserleri Bölümü'nde sergilenen en değerli parçaların başında geliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, geçmişte Türkiye’den yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılan bu panonun iadesi için girişimlerini sürdürüyor.

İlk kez 1905'te İslam eserleri için küçük bir bölümün ayrıldığı müzede, özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra İslam eserlerinin sayısı arttı. Böylece müzede 2003'te İslam sanat eserlerinin sergilendiği ayrı bir bölüm açıldı. Bu bölümün inşaatı 2008'de başladı ve 2012'de tamamlandı ve aynı yıl dönemin Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande bölümün resmi açılışını yaptı.

İslam sanat eserleri bölümünün girişinde Suriye'nin başkenti Şam'daki tarihi Emevi Camisi'nin resim ve video gösterimiyle tanıtımı için bir bölüm ayrıldı. Bölümdeki Kanuni Sultan Süleyman'ın kılıcı ve İznik çinileri ilgi gören eserlerin arasında yer alıyor.

Bu bölümde dikkati çeken eserlerden bir diğeri de 1320-1340 yıllarında yapılan ve Memlüklerden kaldığı belirtilen bir kap. Bu eserde sanatçının altı imzası bulunuyor. Dünyada bir eserde sanatçısının bu kadar imzasının bulunduğu başka bir eserin olmadığı belirtiliyor.

"Dünyadaki en büyük koleksiyonlardan biri"

İslam Sanat Eserleri Bölümü Direktörü Yannick Lintz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu eserlerin evrensel kültürün parçası olduğunu belirtti.

"İslam sanat eserlerine ilgi çok erken dönemlerde Fransız kültürün parçası oldu. 14. Louis bu eserlerin koleksiyonunu yapardı." ifadelerini kullanan Lintz, müzede 2003'te İslam sanat eserlerinden oluşan ayrı bir bölüm açıldığını ancak inşaatı nedeniyle resmi açılışının 2012'de yapıldığını anımsattı.

Lintz, "Müzedeki İslam Sanat Eserleri Bölümü şüphesiz dünyadaki en büyük koleksiyonlardan biri." dedi.

Bu bölümün dönemin cumhurbaşkanlarının desteğiyle açıldığını belirten Lintz, bu bölümün özellikle terör saldırılarının ardından sosyal bir rol oynadığını, İslam'ın ve İslam sanatının gerçekte ne olduğunu gösterdiğini söyledi.

Lintz, İslam Sanat Eserleri Bölümü'nü ziyaret edenlerin çoğunluğundan olumlu dönüş aldıklarını kaydetti.

Paris'teki terör saldırılarından sonra müzeye gelen ziyaretçi sayısında düşüş olduğunu ifade eden Lintz, "Bugün İslam sanatıyla ilgilenmek aynı zamanda (İslam'a karşı) ön yargılarla mücadele etmektir." diye konuştu.

Lintz, bu bölümdeki eserlerin arasında en çok sevdiği parçanın 968'de Endülüs'te yapılan 2. Hakem dönemine ait üzeri işlemeli fildişi kutusu olduğunu dile getirdi.

Louvre Müzesi'nde sergilenen Sultan II. Selim Türbesi'ne ait çini panonun Türkiye'ye iadesi konusunu 2003'ten bu yana yakından takip ettiğini aktaran Lintz, bu meselenin iki ülkenin cumhurbaşkanları arasında çözülmesi gerektiğini bildirdi.

Panonun iadesinin ancak iki ülke arasında diyalogla çözülebileceğini ve bununla ilgili çalışma yapılması gerektiğini ifade eden Lintz, "Türkiye'yi çok seviyorum ve bu ülke ile çalışmak istiyorum. Türk yetkililerine bu panonun nasıl Türkiye'yi terk ettiğini ve Fransa'ya gelerek Louvre Müzesi tarafından nasıl satın alındığını araştırmayı ve çalışmayı öneriyorum. Bu siyasi bir öneri değil, Türkiye'yi seven birinin önerisi." diye konuştu.

Lintz, bu panonun müzeyi ziyaret eden yaklaşık 8 milyon turist tarafından beğeniyle görüldüğünü söyledi.

Müzenin tarihi

Louvre Müzesi’nin temelleri 12. yüzyılda Philippe Auguste döneminde orta büyüklükte bir şato olarak atıldı. 5. Charles döneminde 1370-1380 yıllarında ise şatonun saraya dönüşümü gerçekleşti. 16. yüzyılın sonu, 17. yüzyılın başında küçük ve büyük galeriler yapıldı.

14. Louis’nin 1684 yılında Louvre'u terk ederek yapımı tamamlanan Versay Sarayı’na taşınmasının ardından Louvre Sarayı 18. yüzyılda tamamen sanatçılara, sanat akademileri ve bilimsel akademilere bırakıldı. 1793 yılında bugünkü büyük galeride, Sanatlar Merkez Müzesi kuruldu ve ilk etapta 660 eser sergilenmeye başlandı. Napoleon'un 1802 yılında seferlerinden getirdiği ganimet eserlerinin çoğunluğunu oluşturduğu bir koleksiyon Napoleon Müzesi adı altında sergilendi. Müzenin ilk müdürü Vivant Denon (1747-1802) oldu. 3. Napoleon döneminde ise saray artık son halini aldı.