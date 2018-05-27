KAYSERİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Filistin'deki, Suriye'deki, Myanmar'daki, dünyanın dört bir tarafında zulüm altındaki din kardeşlerimize Rabb'im yardım etsin. Bizleri de onlara yardım eden, onların acısıyla, dertleriye dertlenenlerden etsin." dedi.

Özhaseki, teravih namazından sonra Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Ramazan Sokağı'nı ziyaret etti.

Sokağı gezen vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Özhaseki, burada geleneksel Türk lezzetlerinin yapıldığı tezgahları gezerek, ikram edilen yiyeceklerden tattı. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Özhaseki, çocukları sevip, vatandaşlarla da fotoğraf çektirdi.

Daha sonra konser alanına geçen Mehmet Özhaseki, sanatçı Sami Savni Özer'in seslendirdiği ilahilere eşlik etti. Konser sonunda Özer'e çiçek veren Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, vatandaşların ramazan ayını tebrik etti.

Kayseri'de ramazan ayında yapılan etkinliklerle Türk kültürüne ait önemli bir geleneğin devam ettirildiğini belirten Bakan Özhaseki, "Büyükşehir Belediyemiz önemli bir geleneği burada yaşatıyor. Her sene kendini yenileyerek, vatandaşlarımıza daha güzel ortamlar sağlıyor. Akşama kadar oruç tutan Kayserili hemşehrilerimize hoş bir ortam sunuluyor." diye konuştu.

Yapılan etkinlikle vatandaşların hem geleneksel Türk mutfağından lezzetleri tatma imkanı bulduğunu hem de gönül dünyalarına hitap eden sanatsal faaliyetlere katıldığını ifade eden Özhaseki, şunları kaydetti:

"Saatlerce aç durmak, susuz durmak kolay değil. Ramazan orucu açıldıktan sonra Osmanlı'da da kendine has bir tür eğlenceler yapılırmış. Günün yorgunluğunu atmak için bazı aktiviteler yapılırmış. Kimi zaman Hacivat-Karagöz oynatılırmış, kimi zaman türkü şarkı söyleyen aşıklar gelirmiş ve kendi aralarında geleneksel oyunlar devam ettirilirmiş. Günümüzde profesyonel ilahi söyleyen sanatçılar var. Değerli belediye başkanımız da Ramazan Sokağı'nda geleneksel el sanatları ve ikramları vatandaşlarla buluşturuyor. Aynı zamanda da gönül dünyasına hitap eden ilahiler, türküler, kasideler dinletiyor. Emeği geçenlerin ellerine sağlık, tebrik ediyorum."

- "Mazlum din kardeşlerimize Rabb'im yardım etsin"

Ramazan ayının tüm İslam alemi için huzurlu ve mutlu geçmesi temennisinde bulunan Bakan Özhaseki, şöyle devam etti:

"Herkesin Ramazan-ı Şerif'i mübarek olsun. Rabb'im nice ramazanlara huzurla, sağlıkla, ağız tadıyla, yurdumuzda, yuvamızda ulaşmayı nasip etsin. Tabii sadece bizim huzurlu olmamızın yetmediğini hepimiz biliyoruz. Şu anda acı içerisinde, yokluk içerisinde bulunan mazlum milletlere de Allah yardım etsin. Filistin'deki, Suriye'deki, Myanmar'daki, dünyanın dört bir tarafında zulüm altındaki din kardeşlerimize Rabb'im yardım etsin. Bizleri de onlara yardım eden, onların acısıyla, dertleriye dertlenenlerden etsin. Kayıtsız kalıpta seyredenlerden etmesin. İçi acıyan, sonuna kadar onların yanında durma cesaretini gösterenlerden etsin. Bugünün hürmetine Rabb'imizden isteğimiz ve duamız bu olsun."

Konuşmanın ardından Özhaseki, kendisine eşlik eden Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile çay içtikten sonra alandan ayrıldı.