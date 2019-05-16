ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Üyesi ve İletişim Uzmanı Dr. Şaban Kızıldağ, "İyi bir baklavayı yapabilmek için baklava ustası beş madde sayıyor. İyi bir Türkiye olabilmek için de eğitim sistemiyle, öğretmeniyle, idarecisiyle, öğrencisiyle iyi bir ekip olabilmek lazım. Dünyanın beşten büyük olduğunu ispatlamamız lazım." dedi.

Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğünce Hacı Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesi'nde okul idarecileri ve öğretmenlere yönelik düzenlenen etkinlikte konuşan Kızıldağ, Türk insanının mucitlik seviyesinde zekaya sahip olduğunu söyledi.

Türk insanının, bu zekayı kullanmak için pek çaba sarf etmediğini belirten Kızıldağ, "Otomobilinin benzin göstergesi kırmızı yandığı an kaç kilometre daha gideceğini hesaplayan başka bir millet yoktur. Bizim insanımız bunu hesaplar. Bu durum daha da ötesinde ehliyet sınavlarında karşımıza çıkabiliyor. Biz kornayla anlaşabilen, beden diliyle iletişim kurabilen bir milletiz. Yeteneklerimizin farkına varmamız için eğitimcilerin yani sizlerin geleceğin nesillerine yön vermeniz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

- "İngilizce öğrenmeyene para cezası olsa"

Kızıldağ, Türklerin zor şartların insanları olduğunu vurguladı.

İngilizce öğrenmeyene para cezası olsa, 6 ay içinde bu dili bilmeyenin kalmayacağını anlatan Kızıldağ, şöyle devam etti:

"Bunu 'Zorla bir şeyleri yapmalıyız' anlamında söylemiyorum fakat bünyemiz böyle çalışıyor. Dünyanın en yetenekli çocuğu muazzam bir icat ortaya çıkarıyor ve bir televizyon kanalında konuşuyorken, biz o kanalı geçip haşlanmış yumurtanın peşinden koşan yarışmacıları, aile, eğitim sistemini etkileyen dizileri izlemeyi tercih ediyoruz. Neden? Çünkü kendimiz olmayı sevmiyoruz, kendimizi sevmiyoruz. Biz objektiften kendi istediğimiz filmi çekmeye alışmamışız, hep başkaları için yaşamışız, başkaları için öğrenmişiz. İyi bir baklavayı yapabilmek için baklava ustası beş madde sayıyor. İyi bir Türkiye olabilmek için de eğitim sistemiyle, öğretmeniyle, idarecisiyle, öğrencisiyle iyi bir ekip olabilmek lazım. Dünyanın beşten büyük olduğunu ispatlamamız lazım. Bunun yolu mazeret üretmemekten geçiyor."

Kızıldağ, çocukların karakter gelişiminde, temel eğitimdeki öğretmenleri ve idarecilerinin de payının olduğuna dikkati çekti.

Geçmişte, "Kollarını bağla, çiçek ol." diyerek çocukların iletişimini kısıtlayan öğretmenler olduğunu dile getiren Kızıldağ, "Elimizi kolumuzu kullanmanın doğru bir iletişim yolu olmadığı söylenirdi. Halbuki doğru olan beden diliyle, konuşmasıyla, göz temasıyla cesaretli, dinlediğini, okuduğunu anlayabilen gençler yetiştirebilmek. Türkiye artık 'Eğitimde çıkış var' diyor. Türkiye artık mazeret üretmek istemiyor. Siz eğitimciler ve idarecilere de bu yolculukta önemli görevler düşüyor." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt'ın da katıldığı konferans yaklaşık iki saat sürdü.