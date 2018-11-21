Dünyadaki yıllık yağışın yarısı 12 günde düşüyor

ANKARA (AA) - Dünyadaki yıllık yağmur, kar ve dolunun yarısının, iki haftadan kısa sürede kaydedildiği belirlendi.

Live Science'da yer alan çalışmaya göre, dünyadaki yıllık toplam yağış miktarının yarısı, yılın en yağışlı 12 gününde düşüyor.

Çalışmanın lideri, ABD'deki Ulusal Atmosferik Araştırmalar Merkezinden (NCAR) Angeline Pendergrass ve ekibi, Küresel İklim Gözlem Sistemi Yüzey Ağındaki, belirli noktalardaki toplam yağış miktarını hesaplayan meteoroloji istasyonlarından alınan verileri kullandı.

Tropik Yağmur Ölçüm Misyonundan uydu verilerini de kullanan araştırmacılar, 1999 ve 2014 yılları arasında örtüşen verileri değerlendirdi.

Araştırmacılar, dünyanın yıllık yağışının yarısının, en yağışlı 12 gününde düştüğünü ortaya koydu.

Yağışların yüzde 75'inin yılda yaklaşık bir aylık zaman zarfında (yıl geneline yayılmış en yağışlı 30 günde) kaydedildiğini belirten araştırmacılar, yıllık yağışın yüzde 12,5'inin sadece 2 günde düştüğünü gördü.

Çalışmaya göre, yılın en yağışlı tek bir gününde, yıllık toplam yağışın yüzde 8,3'ü kaydedildi.

Çalışmanın sonuçları, "Geophysical Research Letters" dergisinde yayımlandı.