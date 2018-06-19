



ÇANKIRI (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Sayın Cumhurbaşkanımız eserleriyle ortada. Seçim beyannamesinde 146 proje var. Bu projelerden 6 tanesi çok önemli. Dünyadaki 10 mega projenin 6'sı Türkiye'de yapılıyor." dedi.

Kastamonu ziyaretinin ardından Çankırı'ya gelen Bak, tarihi Çivitcioğlu Medresesinde partililerle bir araya geldi. Daha sonra Buğday Pazarı Mahallesi'nde bulunan AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezinde vatandaşlara hitap eden Bak, Çankırı'nın çıtasının yükseldiğini, hedeflerinin büyük olduğunu söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın Çankırı mitinginde mevcut stadyumun yerine millet bahçesi yapılacağı sözünü verdiğini hatırlatan Bak, "Biz de talimatları üzerine yeni bir stadyum yapacağız. Belediyemizin de bir projesi var. O proje de spor vadisi projesidir. İnşallah spor vadisini de Fatih Mahallesi'nde belediyemizle birlikte sizlere yapacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eserleriyle ortada olduğunu anlatan Bak, "Seçim beyannamesinde 146 proje var. Bu projelerden 6'sı çok önemli. Dünyadaki 10 mega projenin 6'sı Türkiye'de yapılıyor. Eserler, yapılanlar ortada ve ülkemiz her geçen gün güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor. Ama şu çok önemli, bizim dış güçlere karşı birlik olmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi de eleştiren Bak, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın karşısındaki adaylara bakıyoruz, bu adayların bir tane çivi çaktıkları, bir tane eserleri yok. Adam kendi partisine genel başkan seçilememiş, iki defa kaybetmiş, çıkmış diyor ki 'ben Türkiye'yi yöneteceğim.' Ya bir kere Cumhurbaşkanımızın sıkletinde değilsin. Cumhurbaşkanımız 12 seçim kazanmış, milletin içinden geliyor. Bir de bakıyorsunuz bunlar FETÖ, PKK için bir cümle söylemiyorlar. Çünkü bunların ipleri dışarıda. Dışarıdaki efendileri ne söylüyorlarsa onu söylüyorlar. Efendileri dedi ki 'git Demirtaş'ı ziyaret et.' Niye Demirtaş'ı ziyaret ediyorsun, şehit ailelerini ziyaret etsene, niye gidiyorsun terör örgütünün temsilcisini ziyaret ediyorsun?"

Apoletleri sadece milletin takıp milletin sökeceğini ifade eden Bak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Onlar ordu Afrin'e girmesin dediler. Amerika silah yolladı, mevziler kurdular, Türk ordusu Özgür Suriye Ordusu ile birlikte üzerinden silindir gibi geçti. Türk ordusu Afrin'e girdi ve orada destan yazdı. O destan yazan ordunun komutanının sen apoletlerini sökemezsin. Bu millet sana gereken cevabı 24 Haziran'da verecek."



