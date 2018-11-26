"Dünyada 3 kişiden biri demir eksikliği hastası"

İSTANBUL (AA) - Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü, dünyada 3 kişiden birinin demir eksikliği hastası olduğunu belirterek, dünya nüfusunun yüzde 30’unu etkileyen demir eksikliğinin tanısının konulabilmesi için semptomların iyi tanınması ve anlaşılması gerektiğini kaydetti.

Abdi İbrahim, 26 Kasım Dünya Demir Eksikliği Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, dünyada ve Türkiye’de sıkça rastlanan kansızlığa dikkati çekerken, sosyal medyada da "Anemik Olma, Dinamik Ol" hashtagi kullanarak bir farkındalık çalışması hayata geçirdi.

Açıklamada, demir eksikliğinin demir mevcudiyetinin vücudun ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kaldığı ve anemi ile birlikte veya anemi olmadan mevcut olabilen sağlıkla ilgili bir durum olduğu belirtilerek, dünyada 3 kişiden birinde demir eksikliği hastalığının bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, demir eksikliğinin yaygınlığına rağmen birçok kişinin hastalığın belirtilerini tanıyamadığı, doğru teşhis konusunda sıkıntı yaşandığı vurgulandı.

Demir düzeylerinin düşüklüğünün genellikle kan kaybı, kötü beslenme veya besinlerdeki demirin emilmesinde görülen yetersizlikten kaynaklandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Demir eksikliği riski en fazla olanlar arasında bebekler, küçük çocuklar, kadınlar ve kronik hastalıkları olan kişiler yer alır. Dünyada sağlık sistemindeki ilerlemelere rağmen gelişmekte olan ülkelerde hamile kadınların yüzde 50'sinde ve 5 yaş altındaki çocukların yarısında demir eksikliği bulunuyor. Demir eksikliği bebeklikten yetişkinliğe kadar olan çocukların bilişsel gelişimini olumsuz etkiliyor. Bağışıklık mekanizmalarına zarar veriyor ve hastalık oranlarının artmasına neden oluyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, dünya nüfusunun yüzde 30’unu etkileyen demir eksikliğinin tanısının konulabilmesi için semptomların iyi tanınması ve anlaşılması gerekiyor. Doğru tedavi için öncelikle doğru teşhis konması büyük önem taşıyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün diğer bir verisi ise, demir eksikliği olan erkekler ve kadınlarda fiziksel iş verimi ve performansının yüzde 30 oranında azaldığını ortaya koyuyor.

Demir eksikliği anemisi; halsizlik, yorgunluk, saç dökülmesi, tırnak bozukluğu, huzursuz bacak sendromu gibi çok sayıda şikayete neden olabiliyor. Son araştırmalara göre, kalp yetmezliği olan iki kişiden birinde demir eksikliği olabileceği düşünülürken, kalp yetmezliği gibi durumlarda demir eksikliğinin çok ciddi ve gerçek bir sorun olabileceği ortaya çıkıyor. Demir eksikliğinin, kronik böbrek hastalığı olan hastaların yüzde 24-85'ini ve inflamatuvar bağırsak hastalığı olan hastaların ise yüzde 13-90'ını etkilediği tahmin edilmektedir."





