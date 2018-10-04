İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi tarafından 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü çerçevesinde, "Sağlık Yürüyüşü" adı altında farkındalık etkinliği düzenlendi.

Bağcılar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Dostluk Parkı'nda gerçekleştirilen programa 7'den 70'e her yaş grubundan çok sayıda ilçe sakini katıldı. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın öncülük ettiği yürüyüşte çocuklar, obezite karşıtı ve hareketli hayatı özendirici mesaj veren pankartlar taşıdı.

Çağırıcı'nın önderliğinde başlayan yürüyüşte İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz da öğrencilerin arasında yer aldı. Minikler ellerinde obeziteye savaş açan "Bir gün değil her gün yürü budur sağlığın formülü", "Şişmanlık kaderiniz değil", "Tuzu azaltın tadınız kaçmasın", "Attığınız her adım sağlığa yatırım", "Yürüyen merdivenler değil yürüyen ayaklar" ve "Günde 10 bin adım atın" yazılı pankartlar taşıdı.



- "Yürüyüş hem beden hem ruh sağlığını koruyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çağırıcı, şunları kaydetti:

"Yürüyüş yapmak hem beden hem ruh sağlığını koruyor. Hareketli yaşam, bizim için, kalbimiz ve sağlığımız için çok önemli. O yüzden hareketi, sporu, yürüyüşü hayatımızdan eksik etmeyelim. Her gün düzenli olarak 10 bin adım yürüyerek zinde kalalım ve dinamik olalım."



Etkinlik sonunda katılımcılara elma ve su ikram edildi.



